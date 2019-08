Dette spørsmålet fra følgerne får Linnéa Myhre til å rase: – Jeg blir i harnisk

Når slike kommentarer dukker opp, gir hun klar beskjed til sine følgere.

– Folk skjønner ikke hvor ødeleggende det kan være, så da har jeg veldig behov for å forklare at vi ikke må drive med slikt. Folk må få ha kroppene sine i fred og tenke det de vil om seg selv. Det er viktig for meg å understreke det til folk som tar seg friheten til å si og mene noe om min kropp, sier hun.

KLAR FOR BLOGGERNE: Linnéa Myhre, her fotografert under en Bloggerne-pressedag i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jodel-politi

Myhre forteller at hun innimellom tar på seg rollen som et sosiale medier-politi, uten å avsløre hvem hun er. På appen Jodel går hun av og til inn i diskusjoner med de som anonymt kommenterer kjendisers kropp og utseende.

– Jodel er et giftig sted, og jeg er der mest for å kjefte på andre som driver med mobbing på internett, sier hun.

– Jeg setter folk på plass når de kommenterer folks kropper, som jeg synes er helt ugreit. Da tar jeg på meg politirollen og sier ifra om at dette kan ødelegge mennesker, sier hun.

Jobber med spiseforstyrrelsen

Myhre har vært åpen om sin spiseforstyrrelse på bloggen og i media. Da hun var tenåring fikk hun anoreksi.

– Jeg jobber hver eneste dag med å leve med spiseforstyrrelsene mine, og det går opp og ned. Jeg går fortsatt til psykiater og prøver å bli bedre for hver dag som går, men det går bedre nå enn det gjorde for ti år siden, sier hun.

Hun mener at spiseforstyrrelsen fortsatt er en stor del av henne.

– Det foregår ting på innsiden av hodet mitt hele tiden som jeg må undertrykke, men jeg har det under kontroll, i hvert fall kroppslig sett. Men det er ganske mange ting jeg ikke kan gjøre i hverdagen på grunn av sykdommen min, som innebærer mat, fordi det blir for vanskelig. Det er noe jeg må jobbe videre med for å komme meg helt ut av, sier hun.

Kjæresten dukker opp

Myhre gjør sin Bloggerne-debut i den ellevte sesongen av TV 2-dokuserien.

Her blir hun å se på TV-skjermen sammen med Anniken Jørgensen (22), Caroline Berg Eriksen (32), Julianne Nygård (29), Martine Lunde (23) og Sofie Caroline Nilsen (24).

TV-seerne får også se litt av Myhres kjæreste, artisten Sondre Lerche (36), som er bosatt i USA.

– Han er ikke så mye med, men han surrer i bakgrunnen, slik han gjør i mitt vanlige liv også. Han bor jo et annet sted og vi har vært lite sammen dette året. Det er mest fokus på meg, men han er en naturlig del av livet mitt, sier hun.

Kjendispar-stempel

Myhre vil vise hvem hun er og hva hennes liv innebærer i Bloggerne.

– Jeg synes det er litt vanskelig og ubehagelig å ta kameraene inn i det intime, som på sengekanten. I hvert fall når det involverer ande, fordi de har ikke bedt om å være med på dette. Jeg har en grense på hvor langt man får komme, men jeg tror jeg likevel viser nok til at seerne blir kjent med meg. Alle andre i livet mitt trenger ikke å være involvert, sier hun.

29-åringen er ikke så glad i kjendispar-stempelet som hun og Lerche har fått.

– Jeg er ikke interessert i å definere oss som noe. Vi er et vanlig kjærestepar. Jeg definerer ikke meg selv som menneske utifra hvem jeg er sammen med. Han påvirker mitt liv til en viss grad, men jeg er mitt eget menneske. Han får styre med sitt, så har jeg mitt, sier hun.

Bloggerne har sesongpremiere på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag 5. august.

