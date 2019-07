Merker VM-effekt: – På høy tid at det går denne veien her

Fotball-VM for kvinner slo rekorder i antall TV-seere. Eksempelvis fulgte hele 900.000 seere kvartfinalen på TV 2, da Norge røk ut for England.

I Storbritannia så 11,7 millioner semifinalen mellom England og USA. Det gjør at, Ifølge svenske Aftonbladet, ligaåpningen til både Manchester City og Chelsea spilles på henholdsvis Etihad Stadium og Stamford Bridge.

Dermed får Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten sjansen til å spille foran 41 000 tilskuere om Chelseas storstue blir fylt opp i derbyet mot Tottenham 8. september. Det kan bli en realitet, da det vil være gratis inngang til de fremmøtte.

Hjemme i Norge merker klubber i Toppserien økt interesse fra sponsorer.

– Vi må fortsatt ta kontakt med sponsorer, men det er noen flere som har tatt kontakt med oss enn tidligere, og vist interesse nå under VM. Jeg føler vi er på riktig vei, og det er egentlig på høy tid at det går denne veien her, forteller daglig leder i Lillestrøm Emma Helena Sørensen til TV 2.

– En potensiell sponsor skrev til oss at de nå hadde støttet herrefotballen i en årrekke, og at det var på tide å støtte kvinnene. Det viser en endring, understreker Sørensen.

Sandviken: – En gøy tid

Marked- og kommunikasjonansvarlig i Sandviken, Mette Hammersland, kan fortelle om en positiv trend også på Vestlandet.

– Etter at jeg var i Frankrike i begynnelsen, ble de to ukene hjemme utnyttet veldig godt. Jeg hadde flere gode møter med våre sponsorer og potensielle nye sponsorer, særlig med tanke på 2020, forteller Hammersland til TV 2, og understreker at resultatene ikke kommer over natten. Mye på grunn av ferie for bedrifter etter mesterskapet.

Men selv om det er ferietid for de fleste går Sandviken inn i en spennende tid i august, med flere sponsormøter i kalenderen. Hammersland, som har vært i Sandviken i en årrekke og i flere posisjoner i klubben, har aldri før sett like lyst på fremtiden som nå.

– Jeg tror på en smitteeffekt etter VM. Det er mange flere som snakker om kvinnefotball, mange flere som har sett kamper og er overrasket over nivået. Jeg er optimist, virkelig, mer enn jeg noen gang har vært. Jeg jobber hundre prosent med marked, og det er en gøy tid å få lov til å gjøre det, sier hun.

TV-tallene en viktig brikke

Hammersland tror at antallet TV-seere under VM har åpnet en dør for å få flere sponsorer på banen.