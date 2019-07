Pickup-salget i Norge er ikke akkurat overveldende. Men hvis vi ser på de globale salgstallene, er det imponerende høyt.

Faktisk er verdens nest mest solgte bil gjennom tidene en pickup. Det er Ford F-serie, som alene solgte over én million eksemplarer bare i fjor.

USA er et viktig marked, og er mye av grunnen til at Mercedes lanserte pickupen X-Klasse tilbake i 2017.

I disse dager viser også BMW frem en helt ny pickup, men den blir neppe et vanlig syn på veiene.

Utviklet av praktikanter

Bilen tar utgangspunkt i BMWs nye flaggskip X7. Her er andre seterad og bagasjerom erstattet med et plan, det er en liten gruppe praktikanter hos BMW som har utviklet bilen på rekordtid.

Kun 10 måneder har de brukt utviklingen av konseptbilen, som debuterer under BMW sine MC-dager i Garmisch-Partenkirchen. Det forklarer hvorfor det står en F850 GS på planet.

Faktisk er konseptbilen basert på en tidlig pre-produksjonsmodell av X7 40i. Det betyr at bilen har en 3-liters rekkesekser under panseret. Den yter 340 hk og 450 Nm, noe som bør være nok til å frakte en MC eller to.

Inntil videre blir X7 pickup kun å se som konseptbil.

Dette er Norges dyreste pickup

Ingen produksjonsmodell

Planet på konseptbilen måler to meter når baklemmen er nede. Videre er det kledd i teak og den blå lakken, kombinert med det lysebrune treverket, skal være inspirert av luksusyacher.

Dessverre blir det nok ingen X7 pickup å se i stor skala med det første. BMW forsikrer nemlig at konseptbilen blir med denne ene – i alle fall i første omgang.

Det er forresten ikke første gang BMW hinter til pickup. Vi har blant annet sett en X3-basert pickup tidligere. Og ikke minst er det nok mange som husker pickupen basert på BMW M3.

Den kan du lese mer om her.

Mercedes troner alene

Slik situasjonen er i dag, er altså Mercedes alene om å tilby pickup blant det tyske premium-trekløveret.

USA er åpenbart et stort og viktig marked for disse bilene, og det er absolutt nærliggende å tro at BMW kan selge en god bunke pickuper her, dersom de bestemmer seg for å sette konseptbilen til live.

Kanskje har det med deres merkevarestrategi å gjøre. Rett og slett at de ikke ønsker å blande seg inn i dette segmentet.

Det samme trodde vi lenge om Mercedes, men de så tydeligvis et interessant marked. Så får vi se da, om BMW entrer pickup-segmentet på sikt. Men inntil videre er det altså kun snakk om nok en konseptbil.

Se flere bilder av den nye konseptbilen her:

^

BMW har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for fantastisk store griller. Her tar vi en nærmere kikk på nye 7-serie.