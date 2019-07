Lørdag formiddag omkom en norsk mann (34) og hans syv år gamle sønn i en ulykke mellom en personbil og et tog i Danmark.

Strekningen der ulykken skjedde åpnet i slutten av april.

Det er ingen bom ved baneovergangen, men Banedanmark jobber ifølge TV 2 Østjylland med å innstallere et bomsystem ved overgangen.

I mangel av en bom ved overgangen skulle blinkende lys og ringende klokker advare bilister når toget nærmet seg.

– Overgangen er sikker. Det er ikke uvanlig at det ikke er bomanlegg. Vi skal nå finne ut av om lysanlegget har fungert, sa direktør Michael Borre for Aarhus Letbane lørdag.

Etterlyser handlingsplan

Nå etterlyser Dansk Jernbaneforbund et handlingsplan for sikring av alle jernbaneoverganger i landet.

– Vi savner en nasjonal handlingsplan for å få sikret hullene i sikkerheten, sier nestleder Preben Pedersen i Dansk Jernbaneforbund til Danmarks radio mandag og fortsetter:

– Når det skjer en ulykke går alle ut og beklager, men så skjer det ikke mer, føler vi.

Beboere i området har sagt at det ikke er overraskende at det skjedde en alvorlig hendelse ved overgangen, og at sikkerhetssystemene ved togovergangen ikke har fungert slik de skal.

Det er planlagt å sette opp en bom ved overgangen, siden hastigheten på lettbanen skal settes opp fra 75 til 100 kilometer i timen. Dansk lettbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.

Familie fra Buskerud

Det var i 11-tiden lørdag formiddag at politiet fikk melding om at en personbil og et tog på Letbanen hadde kollidert i Norddjurs kommune på Midtjylland.

I bilen satt også moren (32) og datteren (6), som begge overlevde ulykken.

Dansk politi opplyste til TV 2 søndag at moren og datteren i familien fortsatt var innlagt på sykehus.

– Vi tar vare på de overlevende, som har det bra under forutsetningene. De er med familien sin på sykehuset, sa Martin Christensen, vaktchef i Østjylland politi søndag kveld.

Ingen av passasjerene på toget ble skadd i ulykken.