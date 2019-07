Mannen, som er hjemmehørende i Troms, ble 1. juli siktet for en rekke forhold av seksuelle overgrep mot flere barn på Filippinene.

Overgrepene har skjedd i form av «live streaming», og ofrene er mellom 14- og 16 år.

Aksjon

Ifølge pressemeldingen har etterforskningen ført til at politiet på Filippinene gjennomførte en vellykket aksjon og berget barn fra videre overgrep.



Troms politidistrikt opplyser at filippinske myndigheter i forrige uke aksjonerte mot en adresse der man mener overgrep skal ha skjedd. Minst ett barn ble redda ut, og minst to personer ble pågrepet, mistenkt for å ha befatning med saken.

Siktet

Den siktede mannen ble pågrepet i februar 2018, og satt i varetekt frem til april 2019.

Han er siktet for en rekke brudd på straffeloven, deriblant paragraf 301, som går på at vedkommende har medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, fått et barn under 14 til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretatt kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Politiadvokat Linn Rognli Hansen sier til TV 2 at dette er en sak de har jobbet med i halvannet år.

– Vi ble kjent med saken i starten av 2018 etter en bekymringmelding. Dette ga grunnlag for videre undersøkelser, sier Hansen.

Krevende sak

Hun sier videre at det har vært en omfattende og tidkrevende etterforskning.

– Det er gjort store beslag, og det er brukt store ressurser på denne saken, sier politiadvokaten.

Den siktede mannen har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen. Etter å ha blitt pågrepet i februar 2018, satt han varetektsfengslet i et drøyt år. I april 2019 ble han løslatt.

– Det er fordi fengslingsvilkårene ikke lenger er oppfylt, sier Rognli Hansen.

Politiadvokaten opplyser at de er i sluttfasen av etterforskningen, og at det ikke er mye som gjenstår før saken blir oversendt til statsadvokaten og en eventuell tiltale vil bli tatt ut.

«Live streaming» er direkteoverføring av seksuelle overgrep. I dette tilfellet mistenker politiet at den siktede mannen har betalt aktører på Filippinene for å utføre ulike overgrep som er blitt direkteoverført til den siktede.