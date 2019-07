Klokken syv mandag morgen fikk politiet melding om brann i en bolig under oppussing på Kråkerøy i Østfold.

Senere skriver Øst politidistrikt på Twitter at de leter etter en person som er sett gående fra stedet i forbindelse med brannen.

– Opplysninger vi har fått sier at personen skal ha vært i leiligheten hvor det har brent og vi er redd han har fått i seg så mye røyk at han er til fare for seg selv, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt.

– Han har jo vært i nærheten av der det har brent, så det er snodig adferd å forlate stedet etter å ha tatt skade av røyken, sier Loraas.

Brannvesenet har kontroll på brannen, men det er fortsatt en del røyk i området.

Saken oppdateres.