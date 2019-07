Fotballryktene: – Klopp åpner for å bli landslagssjef

Jürgen Klopp har kontrakt med Liverpool til sommeren 2022. Ifølge Liverpool Echo ønsker Merseyside-klubben å forlenge suksessmanagerens avtale.

Skulle tyskeren imidlertid velge å forlate Champions League-mesteren, kan han vende hjem igjen til Tyskland.

– Jürgen har selv sagt at om Joachim Löw ikke lenger vil være landslagssjef og det er mulig for ham å ta over, vil det være aktuelt for ham, sier Klopps agent, Marc Kosicke, til den tyske avisen Die Welt.

Antoine Griezmann har for lengst uttalt at han skal bort fra Atlético i løpet av overgangsvinduet. En overgang har imidlertid ikke gått i orden, og den spanske hovedstadsklubben forventet at spissen skulle dukke opp da de startet sesongoppkjøringen søndag.

Det gjorde ikke Griezmann. Han er heller blitt avbildet på ferie i Ibiza, og kan nå vente seg en klekkelig bot – som vil øke hver dag han ikke har returnert til Atlético, hevder AS.

Sagaen rundt David de Gea kan nærme seg slutten. Skal en tro Mirror, har den spanske stjernekeeperen bestemt seg for å forlenge kontrakten med Manchester United. Den har en lengde på fem år og vil gi de Gea opp mot fire millioner kroner i ukelønn, skriver avisen.

Derimot kan de røde djevlene få det tøft i kampen om å beholde Paul Pogba. The Times skriver at Juventus forbereder et bud på 1,3 milliarder kroner.

Newcastle skal ha vært i samtaler med Steven Gerrard om den ledige managerstillingen på St. James' Park. Liverpool-legenden har imidlertid takket nei før det engang er kommet et konkret tilbud, hevder Mirror.

Både Arsenal og Napoli er ute etter Celtic-backen Kieran Tierney, ifølge Telegraph. Den italienske storklubben er villig til å selge Mario Rui for å få råd til skotten, hevder avisen.