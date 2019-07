Brasil - Peru 3-1

Vertsnasjon Brasil vant Copa América-finalen 3-1 mot Peru på Maracanã søndag.

Det manglet ikke på dramatikk, og det meste handlet om Manchester City-spissen Gabriel Jesus, som først gjorde et glitrende forarbeid da Éverton sendte Brasil opp i 1-0 etter tolv minutters spill i søndagens finale.

Like før pause utlignet Paolo Guerrero på straffespark etter en kontroversiell hands, men med sekunder igjen til pause sendte Gabriel Jesus brasilianerne opp i 2-1 etter å ha blitt spilt fint gjennom av Éverton.

Midtveis i andre omgang taklet ble Jesus taklet tøft over sidelinjen av Carlos Zambrano. Et par minutter senere gikk samme spillerne i duell, men Jesus var for sent ute. Den chilenske dommeren Roberto Tobar valgte å gi Jesus sitt andre gule kort.

En opprørt Jesus var sterkt uenig i avgjørelsen, men Manchester City-spissen måtte forlate banen. Gabriel Jesus ble sittende i trappene i spillertunnelen, tydelig knust over å ha blitt nektet å fullføre kampen.

Peru tok over initiativet i kampen, men uten at de klarte å utnytte overtallet. I stedet var det Éverton som fikk et tvilsomt straffespark like før slutt, og innbytter Richarlison kunne sikkert fastsatte resultatet til 3-1 for Brasil.

Triumfen er den niende for Brasil i Copa América og den første på tolv år.