Irene Dalby hadde hatt den norske rekorden på 1500 meter fri siden 1990, men under langbane-NM i Drammen søndag svømte Malene Rypestøl inn til ny norgesrekord.

Med tiden 16.42,47 tok den 18 år gamle kristiansanderen rekorden med fire tideler.

– Jeg tok den norske rekorden på kortbane i mai, så det var litt planen å ta den nå. Det gikk akkurat. Jeg fikk god hjelp av publikum på å ta den, sier Malene Rypestøl til TV 2.

– Det er litt deilig å få navnet inn i historiebøkene, fortsetter tenåringen.

Irene Dalby synes det er gledelig at hennes 29 år gamle rekord omsider skiftet eier.

– Det er på tide. Når det er så lenge etter at jeg sluttet, er det bare hyggelig. Jeg håper rekordene mine ryker, for det betyr at det gror godt i Svømme-Norge, sier Dalby muntert til TV 2.

Aktuell for OL

Rypestøl leverte et strålende mesterskap i Drammensbadet i helgen, der hun vant gull på seks av seks øvelser. I fem av dem satte hun personlig rekord.

Landslagssjef Petter Løvberg mener Rypestøl er aktuell for OL neste år på både 1500 meter fri og 200 meter medley.

– Det var egentlig en utøver vi hadde inne for fremtiden med OL i 2024 i tankene, men nå har hun meldt seg på i kampen om 2020, sier han til TV 2.

Landslagssjefen sier Rypestøl har tatt en voldsom utvikling de siste årene.

– Hun kom hjem fra fire ukers høydeleir i Flagstaff og kort tid senere satte norsk rekord på 1500 meter fri på kortbane. Det er ganske oppsiktsvekkende, og det var i tillegg ny rekord med hele 16 sekunder, forteller Løvberg og sikter til rekordtiden 16.13,25 fra slutten av mai i år.

Rypestøl: – Prøver mitt beste

Den ferske rekorden fra Drammen er drøyt ti sekunder bak OL-kravet. Rypestøl lover at hun skal gjøre sitt beste for å kvalifisere seg til Tokyo.

– Jeg skal ligge i hardtrening, så jeg skal prøve mitt beste. Så får vi se hvor langt det rekker, sier hun.

Løvberg understreker at han ikke ønsker å legge for mye press på Rypestøl.

– 1500 meter fri er en ny OL-øvelse, så kravet er kanskje litt enklere enn vi hadde trodd. Det er et krav som er realistisk. Hun har tatt kvantesprang, og jeg tror hun kommer veldig motivert inn til en ny sesongstart i høst. Hun kommer til å fortsette det gode treningsarbeidet. Hun er veldig glad i å trene, tåler mye trening og har gode forhold rundt seg, sier landslagssjefen.

Tre år yngre Hanne Stamnesfet Næss satte for øvrig juniorrekord på 1500 meter fri da hun ble nummer to bak Rypestøl på tiden 16.56,57.