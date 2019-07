Se 3. etappe på TV 2 eller Sumo fra kl. 11.30!

Jumbo-Visma har gjort rent bord så langt i Tour de France. Etappeseier til Mike Teunissen på dag én ble etterfulgt av seier på lagtempoen på dag to.

Det meste går på skinner for det nederlandske laget.

En av de viktigste komponentene i Jumbo-Visma-maskineriet er den ferske norgesmesteren Amund Grøndahl Jansen.

– Amund vant det nasjonale mesterskapet i forrige uke og er i sitt livs form. Da går alt lettere, sier lagkameraten Laurens De Plus.

– Utrolig viktig

Mike Teunissen, som overraskende kapret den gule trøyen på åpningsetappen, er full av lovord om 25-åringen fra Nes.

– Inntil forrige uke var han kanskje ikke så kjent for folk flest, men innad i laget visste vi hvor sterk han er. Han er utrolig viktig i spurtopptrekket. Han har så mye kraft, og nå er han også begynt å vinne ritt. Det viser styrken hans. På lagtempoen tok han også sin andel av føringene, sier Teunissen.

Jumbo-Visma sitter for øyeblikket med alle trøyene bortsett fra klatretrøyen. Fenomenet Wout van Aert syklet seg inn i den hvite ungdomstrøyen på lagtempoen. Han kan fort vinne den 3. etappen.

– Det er farlig å vinne for mye. Vi må være fornøyd med starten vår. Det har vært en drømmestart, spesielt for meg som debuterer i et treukersritt på hjemmebane, sier belgieren.

– Lagspiller

Lagkameratene har hatt mye moro på Grøndahl Jansens bekostning i Tour de France. Før lagpresentasjonen fikk han utlevert en dansk mesterskapstrøye, noe 25-åringen likte dårlig. En vantro Grøndahl Jansen kastet trøyen i bakken. Så avslørte lagkompisene spøken. Van Aert forteller at han titt og ofte gjør narr av Grøndahl Jansens nasjonalitet.

– Vi spøker alltid med det. Jeg spøker med at Sverige, Danmark og Norge er det samme. Da blir han sint. Han er virkelig stolt av landet sitt og bærer den norske mestertrøyen med stolthet. Amund er virkelig en lagspiller. Han er supersterk, og jeg setter stor pris på å ha ham i laget, roser Van Aert.

