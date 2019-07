Ødegaard fikk krystallklar beskjed fra Real Madrid

Han er på plass i La Liga som 20-åring, Martin Ødegaard.

Foran rundt 4.000 tilskuere ble Ødegaard presentert for Real Sociedad-fansen sammen med resten av nykommerne søndag.

At Ødegaard nå er på plass i spansk fotball, er langt i fra noen tilfeldighet.

En av faktorene som gjorde at Ødegaard vraket klubber som kunne tilby Champions League-spill allerede i år, handler om Ødegaards største drøm.

– Jeg liker jo spansk fotball, og målet er å spille for Real Madrid til slutt. Da tror jeg det er gunstig å venne seg til Spania. Det vil gjøre språket lettere også. Det er mye som stemmer med Spania, sier Ødegaard til TV 2 Sporten.

Han har brukt flere måneder på å ta valget. Til slutt ble han overbevist.

– Det er egentlig alt med klubben, alt fra hvordan de ønsker å spille til hvordan de vil bruke meg. Prosjektet de la fram og hvor ivrige de var på å få meg, gjorde at jeg ble trygg på dette valget, sier Ødegaard.

Real Madrid nektet å selge

Han vil ikke kommentere hvilke andre klubber som har vært inne i bildet, men bekrefter at det dreier seg om klubber som skal spille i Champions League.

Bayer Leverkusen har selv bekreftet at de ønsket seg Ødegaard og TV 2 har tidligere skrevet at Ødegaard har vært på besøk i Tyskland. Ajax har også vært et alternativ.

– Hvilken rolle har Real Madrid spilt i denne prosessen?

– De har kommet med innspill og sånn, men samtidig vært klar på at jeg velger selv. Til syvende og sist er det jo jeg som bestemmer. Det er min karriere det handler om, så jeg er veldig takknemlig for at de har vært sånn mot meg, sier Ødegaard.

Agent Bjørn Tore Kvarme tror Real Madrids vennlige innstilling til klubbvalget på mange måter handlet om at det var såpass store klubber som til slutt kjempet om klientens signatur.

Og han er ikke i den minste tvil om at Real Madrid fortsatt har tro på Ødegaard.

– I vårt første møte i vår da vi diskuterte framtiden til Martin, sa de at det var uaktuelt å selge ham. De har fortsatt tro på at han kan bli en spiller for førstelaget, men at konkurransen per nå er for tøff. Derfor ønsket de å leie han ut, sier Kvarme.

Planen er at han skal spille fast

Selv om utlånsavtalen med Real Sociedad i første omgang bare gjelder for ett år, er hensikten til alle parter at den skal forlenges neste sommer. Dette forbi det ikke er lov å leie ut spillere over to år i spansk fotball.