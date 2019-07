Mandagens etappe er betydelig mer kupert enn fredagens åpningsetappe, og det er knyttet spenning til om de beste spurterne klarer å henge med inn til avslutningen.

– Jeg tar dag for dag, men jeg har smugtittet på morgendagen. Den er ikke så aller verst ut, så har jeg en bra dag og en god følelse, så kan det være jeg prøver meg på den, sier Edvald Boasson Hagen til TV 2 om mandagens etappe.

– Den er litt humpete på slutten. Det passer meg bra. Det er en avslutning som kan være fin om jeg kommer med i en mindre gruppe og de aller sterkeste spurterne er borte.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen tror avslutningen på etappen kan passe Boasson Hagen godt.

– Det er som Edvald sier litt bumpete på slutten. Etappen er 215 kilometer med en del bakker. Den siste har 12,2 prosent gjennomsnittlig stigning i 900 meter, og 14-15 kilomer før mål. Den blir viktig, og så går det en slak oppoverbakke til mål. Det kan passe Edvald hvis han er med, men det er selvfølgelig avhengig av at de beste sprinterne ikke er det, sier Lauritzen.

Mange om beinet

En av de aller største favorittene på mandagens etappe er Deceuninck–Quick-Step-rytter Julian Alaphilipe, men TV 2s eksperter tror han får hard konkurranse om seieren.

– Den passer Alaphilipe, men han er ikke den eneste. Van Aert er også en eksplosiv type, så jeg tror nok han får kamp. Men Alaphilipe har jo vist tidligere i år at han har vært i kanonform. Vi får se, sier Lauritzen.

Ekspertkollega Thor Hushovd tror det er mange som har sett seg ut etappen.

– Det er mange som har sett seg ut den etappen, som Greg van Avermaet og Peter Sagan. Kanskje Edvald får gå for det. Det er en etappe jeg gleder meg til. Det er åpent, og man vet at det kan komme angrep. Bakken innenfor de siste femten gjør det åpent. Der kan Alaphilipe prøve å gå, og kanskje få med seg en liten gruppe.

– Jeg tror Bora-Hansgrohe med Peter Sagan vil prøve å sette fart de siste fire-fem milene når bakkene begynner, for å kjøre fra de beste spurterne. Men de kan også bite seg fast. Så jeg tror det blir kjørt veldig hardt siste fire-fem mil, sier Hushovd.

– Tør ikke avskrive Kristoff

Også Alexander Kristoff kan på en god dag blande seg inn i seierskampen på en etappe som denne.

– Kristoff snakker vi jo først og fremst om som en god spurter, men han har gjort det bra i Flandern rundt, som er sånne småbakker som dette. Det er klart at vi aldri skal avskrive Kristoff. Han hadde bedre bein i går enn i dag, og det er et godt tegn at formen blir bedre. Jeg tør ikke avskrive han, men som Thor sier det er mange kandidater, sier Lauritzen.

Kristoff selv tror likevel mandagens etappe blir litt for hard.

– Det kjentes fint ut i dag, bedre enn i går. I morgen er det litt hardt, men i overmorgen tror jeg det bør være muligheter, sa UAE-rytteren etter målgang på lagtempoen søndag.