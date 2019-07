Omtrent 60 personer fikk overvære seremonien da Real Madrid-stjernen Gareth Bale (29) og Emma Rhys-Jones (27) giftet seg nylig, flere britiske Daily Mail søndag.

Paret har vært sammen siden de gikk på videregående sammen, og ble forlovet i 2016.

Utsatte bryllup

– Hun sa ja! Dette er en bursdagshelg jeg ikke kommer til å glemme på en stund, skrev Bale på sosiale medier den gang.

Egentlig skulle paret gifte seg i fjor sommer, men det ble utsatt, visstnok på grunn av krangling med Rhys-Jones mildt sagt kontroversielle familie.

Hennes far, Martin Rhys-Jones, har tidligere sonet til sammen seks år i fengsel i Spania og USA for aksjesvindel, og da han kom ut, hadde han enda ikke møtt flere av parets barn. Han var ikke invitert til bryllupet.

Fornærmet

– Jeg kan ikke tro hva de har gjort, sier bestefar John McMurray til avisen The Sun.

Sammen med hans kone Eva McMurray sto han for mye av arbeidet med å oppdra sitt barnebarn Emma. Heller ikke de fikk overvære bryllupet.

– Vi visste at bryllupet skulle skje, og selvsagt forventet vi å bli invitert, sier han til avisen.

– Vi hjalp med å oppdra Emma da hun vokste opp – jeg var som en far for henne da hennes far var i fengsel, følger han opp.

Han forteller at han opprinnelig hadde blitt bedt om å følge bruden opp kirkegulvet. Ifølge britiske Daily Mail, som også har snakket med Rhys-Jones besteforeldre, var det hennes bror som endte opp med den jobben.

Streng sikkerhet

Under helgens seremoni patruljerte tidligere spesialsoldater fra det britiske forsvaret området rundt 5-stjerners hotellet hvor seremonien ble holdt. Bakgrunnen for det skal være at flere av Rhys-Jones-familien har vært involvert i en konflikt med en kriminell gjeng etter at en koffert full av narkotika, penger og klokker forsvant, skriver The Sun.

Ifølge Daily Mail var seremonien såpass privat at gjestene først fikk vite hvor seremonien skulle holdes 24 timer før tiden, og de måtte også gi fra seg mobilen til vaktene da de ankom.

Som følge av sikkerhetsopplegget deltok ingen av Bales lagkamerater eller andre kjendiser i bryllupet.