Norge imponerte fredag med en knallsterk seier over storfavoritten Kroatia i kvartfinalen og fulgte opp med seier over Russland i semifinalen lørdag. I forsøket på å fullføre verket kom de norske derimot til kort mot Danmark, som dermed ble mester i begge klasser i polske Stare Jablonki.

Danmark vant første omgang 25-18. I den neste hang de norske bedre med og ga danskene skarp konkurranse, men til slutt endte det med dansk jubel etter 19-16.

Chris Inglingstad førte an for Norge i finalen med 12 målpoeng, mens Christian Daviknes hadde 10.

Norges toppscorer i EM-turneringen, Kristoffer Henriksen, måtte stå over finalen etter å ha pådratt seg direkte rødt kort i semifinalen mot Russland.

For det norske kvinnelaget, som reiste til mesterskapet i Polen som tittelforsvarer, endte det med bitter skuffelse da VM-plassen glapp. Det skjedde da Spania vant på dramatisk vis i kampen om 5.-plass.Norge vant første omgang 20-12 og så ut til å være på vei til å kvittere ut den siste VM-billetten, men Spania vant neste omgang 25-24 og deretter "shootout» med 5-4.

Marielle Martinsen og Marline Welfler scoret 12 poeng hver for Norge, Katinka Blaasmo Haltvik 10, men til liten nytte. Norge tapte 1-2 for Danmark i kvartfinalen fredag. Danskene ble søndag europamestere med 2-0 over Ungarn i finalen.

Mens de norske mennene fikk sin første mesterskapsmedalje, var det første gang siden 2008 at kvinnelaget ikke tok seg minst til semifinale i et mesterskap.

