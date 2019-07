Etter at Magnus Carlsen kastet seg inn i den store sjakkdebatten ved å opprette en egen klubb for å sanke stemmer til en eventuell avtale med spillselskapet Kindred, har reaksjonene i sjakkmiljøet vært sterke.

Avtalen vil være verdt 50 millioner kroner over fem år, og avgjørelsen ble tatt på Sjakkforbundets kongress i Larvik søndag kveld.

Kritikk

Carlsen fikk kritikk for at han betalte for de første 1000 medlemmene i Offerspill SK, den nye klubben.

Klubben fikk først 41 delegater til kongressen, noe som kunne gitt dem en god mulighet for å få gjennom avtalen med spillselskapet, men sa fra seg delegatene for de første 1000 medlemmene lørdag.

– Jeg tjener ingenting på dette. Jeg gjør dette bare fordi jeg mener det er til det beste for norsk sjakk, ved at pengene i avtalen vil gi et bedre tilbud til både topp og bredde. Da vil flere få muligheten til å satse slik som jeg har gjort, fastholdt Carlsen selv i et intervju med VG i slutten av juni.

Carlsen var også tydelig på at sjakklubben vil være operativ også etter kongressen.

– Dette er ikke bare en gratisklubb med kun ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb som deltar i seriespill, sier Carlsen til VG.

Nedstemt

Offerspill SK stilte dermed med seks delegater søndag, og det var i forkant derfor ventet at de ikke kom til å få påvirket kongressen som de opprinnelig ønsket.

Slik ble det også, og under avstemningen blant de 180 delegatene, stemte flertallet mot å inngå avtalen. Hele 132 av delegatene stemte nei, mens 44 stemte ja. Tre innleverte blanke stemmer.

Avtalen med Kindred blir dermed ikke inngått.

Magnus Carlsen var ikke selv til stede i Fram-hallen i Larvik søndag, da han spilte Grand Chess Tour-turneringen i Kroatia, der han forøvrig gikk av med seieren.