Med norsk klima, og mildt sagt skiftende vær- og føreforhold, har mange biler en svært så krevende tilværelse. Det er salt- og sølesprut store deler av året, og aller verst er det der trafikken er størst.

Dette gir store rustskader på undersiden av bilene, og denne situasjonen er, i følge eksperter Broom har snakket med, blitt forverret de siste årene.

Små rifter og sår i lakken skaper også grobunn for rust om de ikke utbedres raskt nok. Lakk som ikke får regelmessig vask og vedlikehold slites generelt raskere og blir fortere «gammel».

Også interiørmessig har mange biler tøffe liv. Med eiere som kanskje ikke er så veldig hensynsfulle med bruken.

Mye fokus på tilleggsfaktura

Eier du bilen selv, får du svi for dårlig eller manglende vedlikehold både inn- og utvendig gjennom lavere innbyttepris. Leaser du bilen, kommer denne kostnaden som en engangs-faktura – som i verste fall kan bli temmelig stor.

– Det mange ikke tenker på, er jo at ved innbytte blir fradrag for mangelfullt vedlikehold eller annet slurv «finansiert bort» gjennom kjøpet av ny bil. Med leasing får man en faktura som må betales kontant, men summen til fradrag bør jo stort sett være den samme i begge tilfeller, sier en bruktbilsjef som vil være anonym.

En ting kan gjøre bilen din mye mindre verdt

Mest lånefinansiert

– I dag er privatleasing en vanlig form for bilfinansiering, bekrefter Bjørn Fredriksen, direktør importør og kjeder i Santander Consumer Bank.

– For tiden har privatleasing en andel på rundt 20 prosent, eller ca. hver femte nybil. Andelen har sunket litt. Dette skyldes neppe at privatleasing er blitt mindre populært, men heller at elbilsalget er på et så høyt nivå, og elbiler blir i hovedsak ikke leaset, men lånefinansiert, legger han til.

– Rustproblemene er blitt verre etter at man begynte å bruke mer flytende salg, sier Kjell Rese. Foto: Frank Williksen

Hovedproblem med flytende salt

– Ved innbytte kan verdien til bilen bli redusert så mye som opp til 20-30 prosent i de verste tilfellene, sier Kjell Rese i Viking Kontroll til Broom.

Han leder et firma som har taksering av brukte biler som en av sine spesialiteter.

– Er folk flinke til å holde bilen ren og pen, eller slurves det mye?

– Folk er stort sett gode til å vaske det de ser, mens det sikkert spyles alt for lite på undersiden. Dette er i ferd med å bli et hovedproblem nå, og det har blitt særlig merkbart etter at man begynte å bruke flytende salt på vinterveiene. Spesielt ser vi dette tydelig på Østlandet, der det saltes mest, sier han.

«Ikke så nøye»

– Når en ny bil er leaset for eksempelvis tre år, kan det være fort gjort å ta litt lett på utvendig vedlikehold. Bilen er jo ny, og den skal leveres tilbake om relativt kort tid. Men så enkelt er det nok ikke, ifølge Kjell Rese:

– Nei, det er det absolutt ikke. Det stilles krav til vedlikehold også fra leasingselskapene, og disse kravene er helt på linje med hva man bør følge for den bilen man eier selv, for å redusere verditapet mest mulig.

– Dessverre ser det fortsatt ut som om enkelte tror det ikke er så nøye med en leasingbil. «Hvor galt kan det bli på tre år» er nok en tanke mange kjenner seg igjen i.

«Unormal slitasje»

– Her kan jeg anbefale at man leser leasingkontrakten sin nøye. Mange vil da oppdage at det for eksempel anbefales at man «bør» polere bilen hvert år. Det er det nok langt fra alle som gjør, og da kan altså resultatet bli en ubehagelig overraskelse når leasingbilen leveres tilbake til forhandler. Da er det litt for sent å tenke på hva man burde ha gjort, sier han videre.

De vil også finne formuleringer som sier at det kommer en ekstra regning dersom bilen har «unormal slitasje». Slurving med vask og mangelfullt innvendig renhold hører hjemme i denne kategorien, og kan fort gi en ekstra regning av ubehagelig størrelse, understreker Kjell Rese.

– Slike småbulker bør det ikke være for mange av, sier Kjell Rese. Foto: Viking Kontroll

Møkkete interiør frister lite

– Mange undervurderer nok betydningen av å ta godt vare på interiøret. Å være flittig med støvsuger, støvklut og litt overflatevedlikehold betaler seg kjempegodt. Et skittent interiør der det kanskje er både riper og skader på trekk, forringer helt klart verdien av bilen.

– Hvem vil vel ønske å sette seg inn i en bil som ikke ser ut innvendig, og der setene er så møkkete at de kanskje må trekkes om på nytt? Dessverre er dette veldig vanlig. Vi synes det er rart at folk tydeligvis ikke ser likheten med salg av hus eller leilighet, der vi bruker både tid og penger på å style det beste vi kan – nettopp for å få høyest mulig pris, undrer Kjell Rese.

Ikke sjelden ser det slik ut i dørken foran når leasingbilen kommer tilbake. Foto: Viking Kontroll

Ekstra viktig i turbulent marked

– En annen sak han påpeker at mange ser ut til å glemme, er aluminiumsfelgene:

– Også disse trenger regelmessig renhold. Felger er utsatt for rust, uansett om de er laget av aluminium eller stål. Og det er med alufelger som med så mye annet – man får hva man betaler for. Med andre ord: Jo billigere felgen er, jo lettere oksyderer den, og jo større er behovet for jevnlig og godt renhold, fastslår han.

Han understreker at det for tiden er viktigere enn noen gang å tenke bevaring av verdi:

– Spesielt i dagens turbulente bilmarked er det veldig viktig at folk er nøye med å ta godt vare på leasingbilen. Det er store svingninger på bruktbilmarkedet for tiden, og det forandrer seg nesten fra dag til dag hvilke merker og modeller som er lette å videreselge – og hvilken som blir stående nesten som støpt fast i bruktbilhallen, slutter Kjell Rese.

Service-slurv kan gi kjempesmell

Se video: Dette har reddet mange bilister