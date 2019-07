Det så lenge ut til å bli en svært jevn lagtempoetappe på dag to av Tour de France. En av de aller største favorittene, Team Ineos, startet først, og deres tid skule vise seg vanskelig å slå. Men det var helt til Amund Grøndahl Jansens Jumbo-Visma kjøre som siste lag.

I går tok Mike Teunissen en sensasjonell seier på åpningsetappen, og i dag tok det nederlandske laget sin andre seier på like mange dager. Jumbo-Visma ledet klart på begge mellomtidene, og i mål var de 20 sekunder foran Team Ineos. Dessverre for oss nordmenn hang ikke Amund Grøndahl Jansen med hele veien til mål. Da hadde han kjørt seg inn i den hvite ungdomstrøya som første nordmann i historien.

– Det er en utklassingseier, sa TV 2-kommentator Christian Paasche etter målgang.

– Jeg kjørte nok på 80-85%

Ingen av sammenlagtkonkurrentene tapte alt for mye tid på dagens etappe.Det var knyttet størst spenning til formen til Astana-kaptein Jakob Fuglsangs etter velten i går, men Astana kjørte bra og Fuglsang tapte bare 21 sekunder til Ineos-kapteinene Egan Bernal og Geraint Thomas.

– Jeg har vondt i kneet. Det var ikke så ille i resten av kroppen, men kneet merket jeg. Det føltes litt bedøvet. Jeg kompenser nok litt med det venstre også, men alt i alt synes jeg det gikk bra. Jeg kjørte nok på 80-85%.

– Heldigvis har vi et godt lag, og tapte ikke så mye. Jeg sa før Touren at 30 sekunders tidstap til Ineos var ok. Alt i alt var det nok en god dag for oss, sa dansken etter målgang.

Noe overraskende tapte Thibaut Pinots Groupama-FDJ kun 12 sekunder til Team Ineos og 32 sekunder til vinneren Jumbo-Visma, og franskmannen er nok godt fornøyd med dagens etappe.

Like bra gikk det ikke med en av de andre utfordrerne, Nairo Quintana. Ikke overraskende tapte Movistar tid til de beste lagene på dagens etappe, og i mål var de 1.05 bak Jumbo-Visma. Dan Martin og Team UAE kom i mål to sekunder foran Movistar. Verst gikk det for Romain Bardet. Hans AG2R tapte 1.19 til Jumbo-Visma, og 59 sekunder til Ineos. Richie Portes Trek-Segafredo tapte 1.18.