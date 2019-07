Anders Mol og Christian Sørum reiste seg etter semifinaletapet og sikret seg bronsemedaljen i sandvolleyball-VM.

Etter å ha tapt det første settet, slo den norske duoen nådeløst tilbake og feide den amerikanske duoen Tri Bourne og Trevor Crabb av banen i de to neste.

Det ble bronsemedalje etter en kamp med settsifrene 19-21, 21-15, 15-10.

– Det var en veldig tøff kamp. Det var vanskelig å glemme gårsdagen. Semifinaletapet var veldig skuffende for oss, men vi måtte fokusere på denne kampen. Det var veldig vanskelig, spesielt i det første settet, men vi fant en måte å vinne på til slutt, sier Anders Mol.

– Dette har vi aldri sett

Det startet ikke så veldig bra, og det første settet endte med 21-19 til amerikanerne.

Mol og Sørum hadde heller ikke hellet på marginene på sin side. Mot slutten av settet gikk begge de to amerikanske spillerne opp for å blokke, og Anders Mol hadde all verdens rom bak de to.

– Dette har vi aldri før sett i et VM, sa TV 2-kommentator Iver Horrem, for så stor var amerikanernes feil på et kritisk tidspunkt.

Utrolig nok endte det likevel med at ballen gikk i blokka, og amerikanerne fikk et poeng i stedet for å bli straffet for sin tabbe.

– Amerikanerne misforstod hverandre totalt, hele banen var åpen og så klarte Anders å treffe blokka i stedet. Det er rett og slett litt tragikomisk. Han så selvsagt ikke at begge var oppe i blokk, og var veldig uheldig, men denne ballen kommer amerikanerne til å snakke mye om etterpå, sier TV 2-kommentator Vegard Høidalen.

Så seg aldri tilbake



De norske guttene la det skuffende førstesettet bak seg, og var utilnærmelige i det andre. Amerikanerne var aldri i nærheten av å true de, og det endte med settseier 21-15.

Dermed var det duket for et avgjørende tredjesett i Hamburg. Der viste den norske duoen at de så definitivt hadde planer om å reise fra mesterskapet med Norges første VM-medalje siden bronsen til Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud i 2001.

Tri Bourne og Trever Crabb ble feid av banen med 15-10, og dermed kunne Mol og Sørum juble for norsk VM-bronse.