Det var under en grillsammenkomst med familien sist søndag at Engen fikk nok.

Etter flere timer med støy utenfra, tok han til motmæle mot det han omtaler som «gressklipperterrorister» på sin private Facebook-profil.

«Endelig er det stille i bygda. Det er søndag og den siste gressklipperterroristen har gått til ro. Hva er det som gjør at noen mennesker tror at det et greit å kjøre rundt på plentraktorer, gressklippere, kantklippere og annen styggedom på en søndag. Jeg er ikke spesielt religiøs, men setter pris på en dag i uka med ro og fred. Er det så mye forlangt? Ja det er forbudt å bråke på en søndag, men hva med vanlig folkeskikk og sunn fornuft?», skriver Engen på Facebook.

Det var Indre.no som først omtalte saken.

Engen har jobbet i flere år som lensmann i Aurskog-Høland og er nå politikontakt. Nå ber han folk om å respektere helligdagsfreden.

– Jeg lurer nesten på om det skorter litt på folkeskikk. Det ser ut som om det går i en retning hvor det kun handler om en selv. Det er en lov som sier at søndag er en helligdag, på lik linje med andre helligdager. Det betyr at det er forbudt med bråk på søndager, sier Engen til TV 2.

– Politiet skal bruke ressurser på sånt.

Ifølge loven om helligdager og helligdagsfred, skal det ikke være bråk mellom klokken 00-24 på helligdager. Søndag inngår som helligdag, og brudd på helligdagsfreden kan straffes med bøter, ifølge Lovdata.

Den tidligere lensmannen mener at dette ikke er noe politiet skal bruke ressurser på. Han ber folk tenke på loven selv.

– Det er unødvendig at det fyker folk rundt med store maskiner og gressklippere. Jeg er ikke religiøs, jeg vil bare be folk vise litt hensyn. Alle trenger en dag i uka hvor det er litt stille, og hvor folk kan reflektere og tenke uten en maskin som durer rundt, forteller Engen.

Klager hver sommer

Til høsten har han jobbet 40 år i politiet. Bråk på søndager er et velkjent problem.

– Det er mange folk som klager på dette hver sommer. Folk flest tror ikke at politiet setter inn ressurser på dette, og det er helt riktig. Det er ikke politiet som skal gjøre det. Litt hensyn og samhandling til samfunnet og mennesker så er det ikke noe problem, sier han videre.

Engen har likevel forståelse for de som har arbeid på helligdagen.

– Det er ingen kritikk mot bøndene, for det kan jeg forstå. Men utover det, så skal det så lite til. Litt planlegging, så slipper du å absolutt måtte klippe plenen eller snekre på søndagen, utdyper politimannen.