Jorge Masvidal sørget for UFC-historiens raskeste knocout da han møtte Ben Askren i oktagonet.

Fem sekunder. Bare fem sekunder brukte han på å slå knockout på motstanderen.

Han traff Askren med et flyvende kne, som slo motstanderen bevisstløs. Deretter kastet han seg over ham og landet et par slag, før dommeren fikk stanset den rekordkorte kampen.

– Jeg er glad jeg fikk gjort slutt på ham, sier Masvid ifølge Metro.

– Det var ikke personlig. Jeg visste bare hvordan jeg skulle komme innpå ham. Det er bare business. Jeg er her for å hente sjekken og få betalt, sier seierherren.

Ben Askren hadde ikke tapt noen av sine 20 første MMA-kamper. Etter det ydmykende tapet hadde han ikke mye på hjertet.

– Det sugde, er alt han skriver på Twitter.

Well that sucked — Ben Askren (@Benaskren) 7. juli 2019

Etter kampen ble Masvidal kritisert av MMA-fans for slagene som kom etter at Aksren var blitt slått bevisstløs, men det avfeier han.

SLO LØS: Ben Askren har mistet bevisstheten, men Jorge Masvidal bryr seg ikke om kritikken. Foto: Stephen R. Sylvanie

– De var supernødvendige. Hvorfor var de ikke nødvendige? Dommeren hadde ikke stoppet meg. Jobben min er å slå noen til dommeren trekker meg bort. Til de folkene vil jeg si at de kanskje ikke bør se MMA, gå tilbake til fotball!