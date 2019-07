Årsaken er at finalen i Frankrike spilles samme dag som to kontinentale mesterskapsfinaler for menn. Fem timer etter VM-finalen spiller Brasil finale i Copa America mot Peru, og ytterligere fem timer og et kvarter senere spiller USA finale i Gold Cup mot Mexico.

Det er også to åttedelsfinaler i afrikamesterskapet søndag.

– Det er fryktelige terminkollisjoner for alle. Det er en forferdelig idé å plassere alle de kampene på samme dag, sa Rapinoe på pressekonferansen før finalen på Stade de Lyon.

– En VM-finale bør være en begivenhet som gjør at alt annet må vente, synes hun.

– Jeg synes ikke vi har grunn til å føle at vi har samme grad av respekt som FIFA gir mennene.

En FIFA-talsperson svarte at berammingen av finalene i de ulike turneringene var gjort etter «en omfattende konsultasjonsprosess der alle de berørte var involvert».



Ikke rettferdig



Rapinoe uttalte seg dagen etter at FIFA-president Gianni Infantino snakket entusiastisk om et «fenomenalt» og «utrolig» kvinne-VM og lanserte en rekke forslag om både utvidelse av VM og etablering av nye turneringer som klubb-VM og en verdensliga for landslag.

Infantino lovet også at prispengene skal dobles til neste kvinne-VM og at FIFAs totale investeringer i kvinnefotball også skal dobles til 1 milliard dollar over en fireårsperiode.

Likevel er prispengene i kvinne-VM (30 millioner dollar i år) langt bak summen for mennenes VM (400 millioner dollar i fjor).

– Det er ikke rettferdig. Vi bør doble det umiddelbart og deretter doble eller firedoble det til neste gang, sa Rapinoe.

– Jeg forstår at fotball for menn av mange ulike grunner er økonomisk mer utviklet enn kvinnefotball, men om man bryr seg om gapet, berammer man da tre finaler på samme dag? Tillater man at enkelte forbund lar landslaget spille bare to kamper mellom VM-turneringene? Nei, det gjør man ikke.



Klar for kamp, ikke for Trump



Rapinoe har vært en av mesterskapets forgrunnsfigurer. Hun scoret begge USAs mål både i åttedelsfinalen mot Spania og kvartfinalen mot Frankrike (begge 2-1-seirer). Hun mistet semifinalen mot England på grunn av hamstringproblemer, men regner med å spille finalen.

– Jeg tror jeg kommer til å være kampklar, og jeg gleder meg til kampen, sa hun.

Rapinoe havnet i ordkrig med president Donald Trump da hun tidligere i VM sa at hun ikke vil ta imot en invitasjon til Det hvite hus dersom det blir amerikansk gull. Hun ble lørdag spurt om hvordan lagvenninnene stiller seg i den saken.

– Jeg har ikke snakket med alle om det, men jeg mistenker at det ikke er mange, om noen, som vil takke ja til en invitasjon, sa hun.

