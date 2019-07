Real Sociedads klubbpresident Jokin Apirrebay innledet pressekonferansen med blant annet å snakke om hvordan klubben satser på unge spillere.

Ødegaard sa at han snakker godt nok spansk til å gjøre seg forstått, men at han svarte på engelsk for at alt skulle bli riktig.

– Jeg kom hit av de samme grunnene som presidenten nevnte. Det er en klubb som vil ha unge spillere, som utvikler spillere. Det er sant at jeg hadde noen muligheter, men da jeg snakket med klubben og hørte om prosjektet deres, var det klart for meg at det var det rette steget. Jeg tror jeg og klubben er en perfekt match, sa Ødegaard.

– Det handler om klubbens tanker for meg, hvordan de satser på unge spillere, planen de hadde og prosjektet de la fram. Jeg var overbevist om at dette var det riktige steget. Det viktigste er å utvikle seg videre, og jeg mener dette er det perfekte stedet å kunne gjøre det. Jeg gleder meg veldig.

På spørsmål om Real Madrid-trener Zinedine Zidane var delaktig i valget svarer Ødegaard:

– Nei. Det er min avgjørelse. Real Madrid gir meg alltid muligheten til å velge, og de vil at jeg skal bestemme. De vil bare det som er best for meg, og at jeg skal være lykkelig og utvikle meg. Jeg gleder meg til å starte, og hjelpe laget med å vinne kamper.

Reglene i Spania gjør at Ødegaard bare kan lånes ut til Real Sociedad én sesong av gangen, men han er klar på at planen er å bli i San Sebastian lenger.

– Meningen er at jeg skal være her i to år.

– Jeg håper jeg kan hjelpe laget med å skape sjanser, og score mål. Det er jobben til spillere i min posisjon. Jeg er en spiller som liker å ha ballen. Det er ikke så viktig hvor jeg spiller. Jeg mener jeg kan spille mange steder, både på siden og i midten. Det viktigste er at laget fungerer.

Også svenske Alexander Isak fikk spørsmål om Ødegaard.

– Vi har hatt ganske lik vei hit. Jeg ble glad da jeg så at han også kom hit. Jeg ser fram til å spille med han. Det blir kult. Han er en dyktig spiller og jeg tror vi kan lære mye av hverandre.

Isak er året yngre enn Ødegaard, og var i likhet med nordmannen lånt ut til en nederlandsk klubb forrige sesong. Mens vår mann scoret 12 mål for Vitesse, scoret den svenske spissen 13 mål på 16 ligakamper for Willem II.