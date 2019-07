Politiet vet ikke hva som har skjedd, men leter etter skadet person i området etter at de fant blod og blodspor.

Politiet opplyser på Twitter at de er bevæpnet i søket.

– Vi har en grunn til å tro at det er blod fra en person. Det er snakk om stor mengde blodansamling som gjør at vi er bekymret for at det er blitt begått en alvorlig straffbar handling, forteller Borge Amdam, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Politiet vil ikke gå i detaljer om hvorfor de er bevæpna, men bekrefter at det er informasjon som tilsier at de ønsker å bære våpen.

– Vi har grunnlag til å bevæpne oss. Opplysningene gjør at vi tror det er snakk alvorlig forhold, og vi er bevæpna ved en eventuell hendelse hvor vi trenger våpen, sier operasjonslederen videre.

Blodet ble funnet ved siden av en offentlig vei. Politiet sier at det er blodspor vekk fra blodansamlingen.

Politiet bruker hund i søket. Vitner til hendelse fra i natt og utover i området Gåseid i Ålesund bes om å ta kontakt med politiet.

