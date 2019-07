Jose Mourinho skal ifølge Sky Sports ha takket nei til et tilbud på hele 100 millioner euro. Det tilsvarer om lag 963 millioner kroner.

Tilbudet skal ha kommet fra den kinesiske klubben, Guangzhou Evergrande, og lyder på over 300 millioner kroner i sesongen. Det antas å være det største tilbudet en manager noen gang har fått. Portugiseren ønsker derimot å fortsette karrieren i Europa.

Manchester United skal til Australia for pre-season trening, men det ble spekulert om Paul Pogba ikke kom til å dra med troppen. Ifølge Mirror visste ikke ledelsen hvor 26-åringen befant seg. Manchester United har nå bekreftet på sin egen Twitter-konto at Pogba drar på treningssamling med troppen.

Everton-eier, Farhad Moshiri, ønsker å hente Atletico Madrids Diego Costa, skriver Daily Mail.

Manchester City-manager Pep Guardiola er klar for å tilby Fernandinho en ny kontrakt, bare noen dager etter han brukte over 671 millioner kroner på Rodri. Det skriver The Sun.

Tidligere Newcastle-manager Rafael Benitez avslørte at han bestemte seg for å forlate klubben allerede i mai, men utelukker ikke en retur til Premier League i fremtiden. Det melder Daily Mail. Newcastles Sean Longstaff er oppgitt og vurderer fremtiden sin i klubben etter at Benitez dro, skriver Mirror. Ifølge Mail ønsker manageren å ta med seg Salomon Rondon til sin nye klubb Dalian Yifang.

Ifølge Mirror ser David de Gea ut til å fortsette i Manchester United. Kontrakten hans lyder på over 3,7 millioner kroner i uken over fem år. Det hevder Mirror. Samtidig skal Manchester United være den eneste klubben som er interessert i å signere Leicesters Harry Maguire, men de vil ha over 900 millioner kroner for 26-åringen, skriver The Sun.

Arsenal er interessert i Bournemouts Ryan Fraser som et alternativ for Crystal Palaces Wilfried Zaha. Det hevder Mirror.

Manuel Neuer vurderer å forlate Bayern München i sommer. Det skal agenten hans ha uttrykt, skriver Suddeutsche Zeitung.

Sergej Milinkovic-Savics agent har flydd til London for å snakke med Manchester United om en potensiell overgang, skriver Sport Mediaset.

Bournemouths Nathan Ake skal være i Mancester Citys sikte, som et alternativ for Leicesters Harry Maguire, skriver Mirror.

Ifølge The Guardian kommer Jordan Ayew til å gå fra Swansea til Crystal Palace for rundt 26 millioner kroner etter at Afrikamesterskapet er ferdig.

Manchester Uniteds Romelu Lukaku ønsker å forlate klubben, og har fått tilbud fra både Juventus og Napoli, skriver The Sun.

Flere storklubber skal være interessert i Real Betis-spilleren Junior Firpo, blant annet Liverpool og Barcelona, skriver Muchodeporte.