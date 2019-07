Flyktninger har gått av redningsbåt på Lampedusa

Libya er herjet av kamper mellom to maktgrupperinger og en rekke militsgrupper. Tirsdag ble en interneringsleir for flyktninger og migranter rammet av et luftangrep, og over 50 mennesker ble drept.

Kaptein til retten

De to redningsoperasjonene er blitt gjennomført etter at tyske Carola Rackete, kaptein på redningsbåten Sea-Watch 3, trosset italienske myndigheter og tvang båten med 40 migranter og flyktninger til havn i Lampedusa etter å ha blitt nektet å legge til kai i to uker.

Rackete ble pågrepet ved ankomst, men er nå løslatt. Hun har allerede måttet stille i retten en gang, men da avviste dommeren saken. Tirsdag må hun møte i retten igjen, anklaget for å ha medvirket til ulovlig innvandring.

Selv har hun anmeldt Italias innenriksminister Matteo Salvini for ærekrenkelser etter at han kalte henne en «en rik og bortskjemt tysk kommunist». Salvini er også anmeldt for å ha hisset til kriminell atferd.

– Det er han som skaper hatbølgene, sier Racketes italienske forsvarer Alessandro Gamberini.

