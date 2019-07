Raste mot dommeren i norsk semifinale-tap

Anders Mol og Christian Sørum hadde ikke tapt et eneste sett i VM før de møtte den tyske duoen Julius Thole og Clemens Wickler i semifinalen i Hamburg lørdag.

Mol og Sørum startet oppskriftsmessig og vant det første settet 21-17, men i det andre settet tok de tyske guttene seieren 21-16.

I tie-break var det tyskerne som strakk det lengste strået 15-12. Dermed må Mol og Sørum ta til takke med å spille bronsefinale.

Raste mot dommerfeil

De norske gullfavorittene ble imidlertid ofre for en dommertabbe som kostet dyrt. Tyskeren førte ballen over og sørget for at motstanderen gikk opp i ledelsen 13-11.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

– En voldsom dommerfeil, utbrøt TV 2-kommentator Vegard Høidalen.

Mol var tydelig misfornøyd med at tyskerne fikk poenget. Bergenseren dro av seg capsen og gikk mot dommeren, men uten å få medhold. Da slo Mol frustrert i dommerstolen.

– Det er feil slag. Det er dommerfeil. Det er føring, men det er ekstremt vanskelig for dommerne å ta. Det skal alle være klar over, sa TV 2-kommentator Iver Horrem.

– Det er ingenting som tilsier at Norge hadde vunnet kampen uten dommerfeilen, men det er ingen tvil om at det er et meget avgjørende poeng i Tysklands favør, kommenterte Høidalen etter kampen.

Mol: – Ikke derfor vi tapte

Anders Mol ville ikke legge skylden på dommerfeilen.

– Det er en føring. Han tar den med åpen hånd. Det er en dytt. Han tar den i blokka mi og ut av spill, men det er ikke derfor vi tapte. Han servet som en gud på slutten der, og satte to ess nede på linja på meg. All honnør,

Anders Mol mener de til slutt tapte for et bedre lag.

– Det er tungt. Det er utrolig kjipt, men fy flate for en kamp. Det var utrolig gøy å få spille semifinale i VM. Det er noe jeg har drømt om lenge. Stadion her er bare helt vill. Det er utrolig kjipt å tape, men vi tapte mot et bedre lag. Da fortjente vi det også, sier Anders Mol til TV 2.

Nå går de norske guttene for seier i søndagens bronsefinale mot amerikanske Tri Bourne og Trevor Crabb.

– Vi har lyst på medalje, det er bare å lande i dag og forberede oss til i morgen, sier Anders Mol.

– Men det må føles bittelitt bittert også, når dere er så nære?

– Det er klart det føles bittert. Det er utrolig kjipt. Jeg følte ikke vi spilte en dårlig kamp, jeg følte vi spilte på et bra nivå gjennom hele kampen egentlig. Vi gjorde noen småfeil her og der, og da var de kyniske og satte de ballene de fikk. Da fortjente de å vinne. Når de er så gode, er det greit å tape mot dette tyske laget. Vi er veldig gode venner med dem. Nå håper jeg de vinner gull, sier Anders Mol.