Den første etappen i Tour de France ble en nedtur for Alexander Kristoff. Nordmannen unngikk veltet 1,4 km før mål, men fikk det ikke til å stemme i den kaotiske avslutningen.

– Jeg hadde ikke helt beina på slutten. Det ble for seigt og jeg fant ikke en god vei, sa Kristoff til TV 2.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er ikke imponert.

– Det var ikke noen stor spurt. Det var tungt. Han fikk overraskende bra hjelp av Jasper Philipsen frem til unggutten holdt på å kjøre inn i gjerdet. Dette var et eksempel på at det er lurt å trene på det man skal lykkes med, sier Kaggestad.

– En dårlig premiere

Skaden til Fernando Gaviria gjorde at UAE Team Emirates måtte kaste om på planene noen uker før Touren. Kristoff fikk med seg unggutten Jasper Philipsen som spurtopptrekker. Det var alt annet enn flyt på dag én.

– Jasper hjalp fra kilometersmerket, men holdt på å tryne inn i gjerdet. Da mistet jeg momentum. Jeg hadde ikke beina heller på slutten til å hamle opp med de beste. Det ble ikke som jeg drømte, men kanskje som jeg fryktet, innrømmer Kristoff.

Da Kristoff mistet momentum hadde ikke UAE, i motsetning til Jumbo-Visma, andre ryttere som var plassert godt nok til å kjempe om en fremskutt plassering.

– Man kan systemforklare hvorfor Jumbo-Visma vant, men de hadde i hvert fall Mike Teunissen på rett plass. Jeg var ikke veldig imponert av det jeg så av UAE Team Emirates, sier Kaggestad, som tror presset vil øke på Kristoff i dagene som kommer.

– Han er ikke her for å bli nummer fjorten. Dette gamet er kynisk. Det er førsteplass eller ingenting hvis man er en rytter som har vunnet før. Det var lite gnist i UAE-laget. De slet fælt lenge. Dan Martin havnet langt bak og så ikke bra ut. Det var en dårlig premiere, konkluderer han.

– Har et kjempepress på seg

Kristoff sitter i samme båt som flere andre storspurtere. Dylan Groenewegen ble hindret like før mål. Elia Viviani var ikke i nærheten.

– Groenewegen fikk en god trøst i og med at lagkompisen Mike Teunissen vant. Groenewegen får flere sjanser. Lagets suksess er viktigere enn hans personlige suksess. Han blir sur når han ikke vinner, men jeg tror ikke han får noe mer press på seg fordi han ikke vant. Jeg tror det falt en stein fra brystet hans da han så at laget vant. Viviani er det verre med. Det var en rotete dag. Richeze og Mørkøv gjorde jobben sin, men Viviani var ikke der han skulle være da det virkelig smalt. Han har et kjempepress på seg, sier Kaggestad.