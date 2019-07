I fjor brukte Liverpool store summer på å styrke stallen med spillere som Virgil van Dijk, Alisson Becker, Fabinho og Naby Keïta, men i sommer er det ventet å bli et langt roligere overgangsvindu for de røde.

Ifølge The Telegraph er klubben klar til å foreta seg noe om nødvendig, men at de røde forventer å sitte i båten i sommer.

Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalte flere ganger forrige sesong at han ikke tror de kommer til å gjøre noen storsigneringer.

Så langt er den 17 år gamle midtstopperen Sepp van den Berg fra PEC Zwolle den eneste signeringen til Liverpool, men Jürgen Klopp regner enda flere som nye spillere.

– Om Alex Oxlade-Chamberlain holder seg frisk, er han som en ny spiller. Det samme gjelder Rhian Brewster. Han er et virkelig stort talent, så vi ser virkelig frem til å se ham på trening. Vi har planlagt å gi ham en viktig rolle, så han er også som en ny spiller, sier Klopp til LFCTV.

– De kan utgjøre en forskjell

Begge var kneskadet mesteparten av forrige sesong. Oxlade-Chamberlain fikk noen kamper på tampen av sesongen, mens 19 år gamle Brewster satt på benken i Champions League-seieren mot Barcelona på Anfield. Han venter fortsatt på sin Liverpool-debut.

Også Joe Gomez og Adam Lallana hadde lange skadeopphold.

– Gomez er som en ny spiller. Lallana er som en ny spiller. Han hadde mange problemer forrige sesong. Holder disse spillerne seg friske, kan de utgjøre en forskjell, for det er virkelig kvalitetsspillere. Forhåpentligvis kan de bruke tiden fremover godt. Det er kult, fortsetter Liverpools manager.

Jürgen Klopp møtte lørdag opp på treningsfeltet på Melwood for å starte oppkjøringen sammen med 16 spillere. Allerede torsdag spiller Merseyside-klubben første treningskamp mot League One-laget Tranmere Rovers.

Avhengighetsskapende suksess

Liverpools tyske manager sier at de tar med seg selvtillit inn i den nye sesongen etter å ha avsluttet den forrige med å vinne Champions League.

– Vi går selvfølgelig videre og tenker ikke på det hver morgen man våkner, men hvorfor skal vi glemme det? Det bør gi mer selvtillit, og det er viktig. Det er ikke sånn at vi kun kan bruke dét, for da har vi ingen sjanse. Jeg er ikke bekymret for at guttene nå tenker at karrieren er komplett. Det er fortsatt mye å kjempe for, sier Klopp.

– Vi vant finalen og så hvordan byen og folkene her feiret etterpå. Det er noe du kan bli avhengig av, så vi vil gjøre det oftere. Det var veldig spesielt, så vi må ikke glemme det, og det er noe ingen kan ta fra deg, fortsetter Klopp.

Liverpool opplyser at Xherdan Shaqiri pådro seg en skade for Sveits i juni. Han trenger fortsatt behandling, men returnerer «i løpet av de kommende ukene». Naby Keïta, som forlot Guineas tropp i afrikamesterskapet med skade, begynner sine sesongforberedelser senere denne måneden.

Liverpools treningskamper sendes på TV 2 Sport Premium og Sumo.