Sverige bråstartet bronsefinalen i Nice, og rundspilte England.

Sverige tok ledelsen allerede etter elleve minutter. Fridolina Rolfö la inn fra venstre, og da engelske Greenwood prøvde å klarere fra femmeterstreken la hun opp til Kosovare Asllani som skjøt fra om lag 10 meter.

Drøye ti minutter senere doblet Sverige ledelsen da Stina Blackstenius la elegant inn til Sofia Jakobsson, som avsluttet på mesterlig vis ved å skru ballen opp i det lengste hjørnet.

Phil Nevilles kvinner begynte å våkne etter en halvtime. England kom inn i en bedre periode, og Fran Kirby reduserte til 1-2 da hun fant nettet via stolpen.

Knappe to minutter senere økte dramatikken enda mer da Ellen White, som har seks scoringer dette mesterskapet, meldte seg på. Hun dempet ballen med brystet, vendte seg ved femmeteren og scoret. Stillingen viste 2-2, men gleden ble kortvarig for England.

For etter en VAR-vurdering ble Whites mål annullert. England-kapteinen ble tydelig oppgitt og gikk ned på knær etter at dommeren, Anastasia Pustovoitova, presenterte den nye vurderingen. TV-bildene viste nemlig at White var borti ballen med hånden.

Den avgjørelsen viste seg å være avgjørende, for etter en dramatisk første omgang ble de siste 45 minuttene derimot målløse til tross for flere store sjanser for begge lag. Det ble derfor tungt for England som skulle forsvare bronsemedaljen fra 2015.



Den gikk til Sverige etter at 2-1 seieren var et faktum.