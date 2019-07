Storfavoritt veltet – men lagkamerat overrasket alle og vant

Med Groenewegen for langt bak var det Mike Teunissen som fikk spurtansvaret i Jumbo-Visma. Han overrasket alle og spurtslo Peter Sagan, og vant den første etappen av årets Tour de France. Caleb Ewan ble nummer tre.

Teunissen sykler morgendagens lagtempo i den gule ledertrøya. Der er hans lag, Jumbo-Visma, en av de store favorittene.

– Jeg kan ikke tro det. Vi har trent lenge for at Dylan skulle vinne denne etappen, og ta den gule trøya, så endres alt når han faller. Så da tenkte jeg «jeg er fortsatt her. Jeg har gode bein. Hvorfor ikke prøve», sa vinneren i seiersintervjuet.

– Jeg så at alle begynte å stivne, og da tok jeg det på målstreken. Det er utrolig. Det er en merkelig dag, for målet vårt var at Dylan skulle vinne og ta den gule trøya.

– Det er en sensasjon

TV 2s kommentator Christian Paasche kunne nesten ikke tro det han så.

– Det er en sensasjon. De klarte å omstille seg etter Groenewegen var borte, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var helt vanvittig. Ingen så den komme etter at Groenewegen veltet, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Det var hektisk, men jeg følte vi hadde grei kontroll hvor vi satt og hvordan kommuniserte, men vi skulle prøve å lage rom ut mot høyre med cirka 1,5 kilometer igjen, men midt i feltet skjedde det noen bevegelser, så to stykker kjørte i hverandre og bremset hardt rett foran meg, men jeg kom unna, men fikk noen bakfra som krasjet og dro med seg Dylan, sier Amund Grøndahl Jansen til TV 2.

– Jeg satt for langt bak til å gjøre noe mer. Jeg kom noenlunde i posisjonen og startet å spurte, men jeg startet cirka fra 40. posisjon og med 15 meter opp til feltet. Det eneste jeg gjorde var å få en ordentlig god posisjon til å se Mike over streken. Han turte ikke å feire, så det var nok tett. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Det var fantastisk, sier Grøndahl Jansen.

Alexander Kristoff ble beste nordmann på en fjortendeplass.

– Jeg hadde ikke helt beina på slutten. Det ble for seigt og jeg fant ikke en god vei. Jasper hjalp fra kilometermerket, men holdt på å tryne inn i gjerdet, så da mistet jeg momentum. Jeg hadde ikke beina heller på slutten til å hamle opp med de beste, så det ble ikke som jeg drømte, men kanskje som jeg fryktet, sier Kristoff til TV 2.

Storfavoritt veltet

En av de største utfordrerne i kampen om sammendraget, danske Jakob Fuglsang, veltet med i underkant av 20 kilometer igjen. Fuglsang hadde synlig skader på armen på høyre side, og blødde også fra et kutt over øye.