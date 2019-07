Alex Morgan (30) feiret med å late som hun drakk en kopp te etter at hun scoret målet som endte opp med å sende USA til finalen i fotball-VM, men ikke alle satte pris på gesten mange antok var rettet mot engelske te-vaner.

– Jeg er ikke fornøyd med den feiringen. Du kan feire som du vil, men jeg mener det er usmakelig. Hun trengte ikke å gjøre det. Jeg liker USA og hvordan de feirer, men dette var litt mangel på respekt, sa den engelske Juventus-spilleren Lianne Sanderson i BeIN Sports studio.

Selv skjønner Morgan lite av kritikken.

– Jeg blir litt satt ut, du må bare le av det, sier hun til BBC.

Den amerikanske fotballstjernen føler at menn slipper unna med langt verre feiringer.

– Jeg føler det er en slags dobbeltmoral for kvinner som driver med sport, vi må være ydmyke når vi har suksess. Vi må feire, men ikke for mye, vi må gjøre noe, men det må alltid være på en begrenset måte, sier Morgan, og legger til:

– Verden rundt ser du menn feire i store turneringer, og tar seg på ballene og så videre.

Både Diego Simeone og Cristiano Ronaldo markerte seg med en ballefeiring i årets Champions League, noe de ble bøtelagt 200 000 kroner for.

Morgan hevder dessuten at det slettes ikke var for latterliggjøre England at hun latet som om hun drakk te.

Tvert imot var det en hyllest til frasen «That’s the tea», som er slang for sladder eller interessante nyheter, og som ofte brukes av den engelske skuespilleren Sophie Turner, som spilte Sansa Stark i Game of Thrones.

– Feiringen min handlet om «that’s tea» - å fortelle en historie og spre nyheter. Sophie Turner gjør det ganske ofte, hun er en av mine favorittskuespillere. Det var ikke et stikk mot England på noen måte, forteller Morgan.

Game of Thrones-stjernen giftet seg med Jonas Brothers-vokalisten Joe Jonas forrige helg, og på bryllupsreisen har hun tatt seg tid til å ta Morgan i forsvar.

– Dessverre tapte England i VM. Jeg er selvsagt veldig trist og veldig stolt av det laget, men jeg er så beæret av at vi tapte mot et så godt lag som det amerikanske, sier Turner i sin Instagram-story.

Så tar hun Alex Morgan i forsvar:

– Alle haterne som sier det var respektløst, jeg er beæret over at du tenkte på meg. De som sitter og hater er sikkert millenniumsgenerasjonen som sitter hjemme og drikker kombucha. Jeg er veldig stolt av deg. Gratulerer med seieren, sier Turner, og legger til:

– And that’s the motherf****** tea.

Hvem som vinner fotball-VM avgjøres søndag. USA møter Nederland i finalen.