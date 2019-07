Chelsea-spiss Álvaro Morata har vært på utlån til Atlético Madrid siden januar, og skulle være der til sommeren 2020.

Nå er han bekreftet klar for den spanske storklubben på fast basis.

Overgangen bekreftes av Chelsea på sine hjemmesider.

Morata ble aldri noe ordentlig hit i Chelsea etter at han kom fra Real Madrid sommeren 2017. Morata scoret i sin Premier League-debut mot Burnley, men noterte seg bare for 16 scoringer på 47 ligakamper for London-klubben.

Han ble lånt ut til Atlético Madrid i slutten av januar og scoret seks mål på 15 La Liga-kamper under Diego Simeone. I utgangspunktet var låneavtalen på 18 måneder, men nå er Morata permanent klar for Madrid-klubben.

– Vi takker Alvaro for hans bidrag og ønsker han lykke til i fremtiden, skriver Chelsea.

Morata spilte i Atlético fra 2005 til 2007 før han dro til Getafe og Real Madrid. Etter fire år i Real dro han til Juventus. Deretter vendte han tilbake til Real før han signerte for Chelsea. Nå skal han spille for barndomsklubben igjen på permanent basis.

(©NTB)