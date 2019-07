Sigley satt i varetekt i en uke før han torsdag ble løslatt og deportert. Løslatelsen ble framforhandlet av svenske diplomater ettersom Australia ikke har noen representanter i Nord-Korea.

Sigley selv har ikke sagt noe om hva han var anklaget for, men lørdag meldte nordkoreanske myndigheter at australieren hadde spredt propaganda og gjort seg skyldig i spionasje gjennom å gi bilder og annet materiale til medier som er kritiske til Nord-Korea.

Ifølge landets offisielle nyhetsbyrå ba Sigley om tilgivelse for det han hadde gjort.

Etter ankomst til Tokyo torsdag uttalte Sigley at han hadde det bra, og at han så fram til å leve et normalt liv igjen, men han sa ingenting om hva som hadde skjedd med ham.

Sigley studerte ved et universitet i Pyongyang. Nord-Korea mener han misbrukte studentvisumet ved å levere stoff til nyhetsmedier.

Nord-Korea har tidligere blitt anklaget for å pågripe vestlige borgere og bruke personene som pressmiddel til å få innrømmelser i forhandlinger.

