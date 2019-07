Både Møre og Romsdal og Oppland satt nye kulderekorder i forrige uke med henholdsvis 2,7 og 6,4 minusgrader. Kulden strakk seg over hele landet, og flere fjelloverganger var stengt på grunn av snø.

Heldigvis har ikke værgudene gitt opp det langstrakte land enda, og allerede til neste uke får vi noen etterlengtede sommertemperaturer.

– Til uken vil det trekke inn et høytrykk, så det vil faktisk bli bra vær over hele landet, sier vakthavende meteorolog Frode Håvik Korneliussen hos Storm Geo til TV 2.

Kjølig start

Før de varme temperaturene kommer, må nordmenn belage seg på enda en dag med kjølige temperaturer.

– På mandag blir det en del nedbør i Nordland og Helgeland, og det vil bevege seg sørover mot Midt-Norge. På tirsdag har nedbøren trukket ned til Østlandet, men da er den svekket, sier Korneliussen.

Også Vestlandet kan oppleve litt nedbør og vind i starten av uken. Meteorologen kan derimot fortelle at det stort sett blir sol og gode temperaturer fra tirsdag.

– Tirsdag bedrer det seg gradvis over hele landet. Jeg utelukker ikke at det kan komme noen ettermiddagsbyger i indre strøk og i grensetraktene lenger nord, men det vil kun være sporadisk og spredt, sier Korneliussen.

Ukens fineste dager

Onsdag og torsdag spås som ukens fineste dager med opphold over hele Norge.

– Det er ikke ofte man ser så bra vær i hele landet. Det vil komme nordlig vind, men luften som kommer nordfra vil ikke være så kald som den vanligvis er, sier meteorologen.

– Det er litt uvanlig at varmluften kommer nordfra, men det betyr at det ikke blir like kjølig som denne uken, sier Korneliussen.

I Vest-Finnmark og Tromsø kan man se fram til temperaturer opp mot 20 varmegrader de første dagene, før den varme luften beveger seg sørover.

– 20 og opp

Vestlandet og Midt-Norge kan se fram til 15 til 20 varmegrader tirsdag og onsdag.

– Samtidig vil Sør-Østlandet se temperaturer fra 20 grader og oppover, forteller Korneliussen.

Inn mot helgen er værutsiktene mer usikre, og ettermiddagsbygene kan begynne å øke igjen fra fredag.

– Det er ikke vanlig at juli er så kald som nå. Det er et litt merkelig vær om dagen, med kuldetemperaturer noen steder og samtidig er det nesten varmerekord i Svalbard, tilføyer meteorologen.