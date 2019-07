Det har vært bråk i laget til Edvald Boasson Hagen etter at det ble kjent Mark Cavendish ikke er med til årets Tour de France.

Før lørdagens åpningsetappe hevdet lagets sjef Doug Ryder at avgjørelsen om å utelate Cavendish var gjort av et samlet lederteam, mens sportsdirektør Rolf Aldag sa at han hadde tatt ut briten, men at Ryder hadde tatt den endelige beslutningen om å utelate mannen med 30 etappeseiere i Touren.

Både Ryder og Aldag har uttalt seg om saken lørdag, og like etter at Ryder hadde sagt at det var en samlet avgjørelse, kom Aldag med en ganske annen versjon av virkeligheten.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ville ha han her. Jeg tror det ville passet strategien vår, men det er Ryders avgjørelse. Det er mitt ansvar å ta ut laget, som jeg gjorde, og da var Cavendish med. Så har selvsagt lagets sjef retten til å overstyre det, som han gjorde, sa Aldag, som mener Cavendish er i god nok form til at han kunne kjempet om etappeseiere i årets Tour.

– Det er helt håpløst

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd er ikke nådig i kritikken av Dimension Datas håndtering av saken.

– Det er helt håpløst at de må ta den runden i media. Det er mangel på respekt overfor de åtte rytterne som er tatt ut. Det er en uheldig måte å gjøre det på.

– Mark Cavendish er nærmest som en sønn for Rolf Aldag. Alle Cavendish' 30 etappeseiere har kommet under Aldag. Det må man kanskje ta med i beregningen. Cavendish har ikke vært i form, og slitt med sykdom de siste årene, og det er kanskje en måte å beskytte han på, sier Hushovd.

– Det virker som Aldag ikke er så veldig glad i jobben sin, at han tenker at det er mer ære for han i å si hva saken er enn å beholde jobben. Han er veldig dyktig, så hvis han forlater Dimension Data får han nok en annen jobb.

– Det er mye som tyder på at han har vunnet sin siste etappe

Hushovd tror heller ikke løypen hadde passet den tidligere storspurteren spesielt godt. Han tror Cavendish har vunnet sin siste Tour de France-etappe.

– Det er mye som tyder på det. Han har ikke vært på toppnivå på to år, og det er vanskelig å komme tilbake. Vi vet Cavendish har temperament, og med det dolket han fikk i ryggen av laget nå tror jeg ikke det er lett for han å nullstille og konsentrere seg om et eventuelt Spania rundt.

– Jeg regner med at han nå nesten blir litt demonstrativ, og ikke vil gi noe tilbake til laget. Da går det plutselig en ny sesong uten å spurte mot de beste. Da blir det vanskelig å komme tilbake.

Han er heller ikke noen imponer over måten Cavendish og kona har reagert på uttaket i sosiale medier.

– Han sender kona i forveien, i alle fall på Twitter. En burde bare ryddet opp i dette. Det er lov å være skuffet og føle seg tilsidesatt, men jeg synes hele laget bare burde lagt lokk på det av respekt for de åtte rytterne som er til stede. Vi får håpe de snart får litt ro.