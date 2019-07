Fredag morgen fikk Dyrebeskyttelsen en fortvilet telefonsamtale. En mann hadde funnet tre skadde måkeunger utenfor bedriftslokalet sitt i Bergen sentrum.

Mellom klokken 19.00 og 03.00 torsdag kveld hadde noen gått bort til redet og angrepet måseungene med byggskum.

– Jeg tviler veldig på at dette er en impulsiv handling, for hvem er det som går rundt med byggskum på seg på kvelden, sier Inger-Johanne Graff, leder i Dyrebeskyttelsen Bergen og Hordaland.

– Jeg tipper fuglene har vært til irritasjon for noen. Ungene er under trening og da er ofte foreldrene mer aggressive mot mennesker i nærheten. Vi antar at det er en planlagt handling for å drepe fuglene, fortsetter Graff.

Byggskum blir brukt til å isolere og tette igjen små sprekker i hus.

– Det er rett og slett jævlig at mennesker kan gjøre sånt, sier Graff om hendelsen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Ligget urørt i flere uker

Det er Paal Christian Mowinckel som driver bedriften hvor redet lå. I flere uker hadde redet ligget på bakken urørt.

SAKS: Ene fuglen fikk hele kroppen tildekket med byggskum. Foto: Privat

– Jeg reagerte naturligvis med vantro. Jeg klarer ikke å forestille meg at noen kan gjøre sånt. Fortvilelse og og sinne beskriver det hele. Det viktigste er at det går bra med dyrene, sier Mowinckel.

Da Graff og kollegene hentet ungene, var både redet og ungen tildekket i skum.

– Den ene fuglen klarte ikke å åpne øyet sitt, de to andre var fulle av skum slik at de ikke klarte å bevege seg i det hele tatt. Vi tok med fuglene til veterinæren våres i et forsøk på å redde dem, forteler hun.

Veterinæren måtte bruke skalpell for å få løs skummet. Heldigvis for fuglene klarte de å få vekk skummet, slik at de kunne bevege seg igjen.

Se video av veterinærbesøket øverst i saken.

Forent med foreldrene

Graff sier hendelsen bare føyer seg inn i rekken av dårlige hendelser hvor dyr blir behandlet dårlig.

– Det virker som om vi lever i et bruk og kast samfunn av dyr. Det er ikke denne utviklingen vi vil ha. At noen gjør sånt mot dyr sjokkerer oss, men forundrer ikke lenger, forteller en fortvilet Graff.

TILGRISET: Slik så redet ut da Dyrebeskyttelsen ankom stedet. Foto: Privat

Etter flere timer med skalpell fikk veterinæren fjernet skummet fra fjærene til fuglene. Fredag fjernet de også skummet fra redet, og satt de opp på taket i nærheten.

– Vi så at to store måker kom ned til redet hvor fuglene ble satt tilbake. Det var rolig og harmonisk så vi antar at det er foreldrene til fuglene som har funnet ungene sine igjen, sier Graff.