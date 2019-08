For stasjonsvognkunder er det som regel én ting som veier svært tungt: Bagasjerommet.

Her handler det om å kunne få med seg mest mulig. Og da gjelder det vel også å kjøpe størst mulig bil?

Nei, ikke alltid. De siste årene har det nemlig kommet endel stasjonsvogner som er kompakte og bytrafikk-vennlige i utvendige mål, men som har imponerende store bagasjerom.

Briefen til designere og ingeniører har vært klar og tydelig: Sørg for å få til bagasjerom som duger for familier med stort plassbehov. Samtidig som total størrelse og ikke minst prisen skal holdes på et moderat nivå.

En av dem som utmerker seg i denne klassen er Kia Ceed stasjonsvogn. Dette er tredje generasjon av kompaktbilen Ceed (som nå har mistet den tidligere apostrofen i C'eed), bilen er designet, utviklet og produsert i Europa. Og den har et bagasjerom som imponerer. Mer om det snart.

Hva er nytt?

Ceed stasjonsvogn (eller SW som Kia kaller den selv) har vokst 9.5 centimeter i forhold til andre generasjon. Bilen er 4,60 meter lang, det betyr at vi her befinner oss i Golf/Focus/Astra-klassen av stasjonsvogner.

Diesel er langt på vei ut i denne klassen, nå er det bensin (eller elektrisk) som gjelder.

Trumfkortet er bagasjerommet på hele 625 liter. Her er det gjort en imponerende jobb med plassutnyttelsen. Det er heller ikke slik at Kia er veldig knuslete med bakseteplassen. To voksne sitter helt greit her, tre unger går også, men tre barneseter i bredden kan du glemme.

Testbilen er svært raust utstyrt, blant annet med adaptiv cruisekontroll, varme i rattet og kjøling i setene. Her har Kia vært gode i flere år. De mest velutstyrte modellene deres har utstyr som tidligere var forbeholdt langt dyrere biler. I Exclusive-utgave byr Ceed på en god dose hverdagsluksus.

Under panseret finner vi en 1,4-liters bensinmotor. Slik trenden er for mange mindre motorer nå, har den bra med hestekrefter. nærmere bestemt 140. Det er nok til å gi helt tilstrekkelig overskudd, uten at vi snakker noen påtagelig morofaktor.

Mer om Kia? I Brooms bilguide ligger det 119 vurderinger!

Pent design, men veldig mye særpreg får du ikke her.

Hva er styrker og svakheter her?

Igjen er det bagasjerommet som må trekkes frem. Å kjøpe kompakt stasjonsvogn handler nesten utelukkende om fornuft. Da er det naturligvis viktig at den leverer på det dette området.

Bagasjerommet er også lett å utnytte, Det er bare å lempe inn alt det barnefamilier behøver (og det er ikke rent lite).

Kjøreegenskapene er helt på det jevne. Her er det ingen overraskelser, heller ikke at styringen føles temmelig livløs. På ujevn og ruglete norsk asfalt klarer den seg fint, med ett unntak: Hjulstøyen. Her romler det i overkant mye.

Les vår store test av Kia Stonic her

625 liter bagasjerom er virkelig imponerende for en bil i denne klassen.

Hva koster den?

Dette er den dyreste Ceed-utgaven du kan kjøpe, likevel er ikke startprisen høyere enn 384.900 kroner. I forhold til både bagasjerom og utstyrsnivå er den helt klart mye bil for pengene.

Hadde dette vært en tysk premiumbil, ville du betalt minst 100.000 kroner ekstra, bare for utstyret.

Samtidig er konkurransen tøff i denne klassen. Mange kjøpere vurderer nok også en to-tre år gammel bruktbil, der det største verditapet er tatt.

Hvorfor har disse bilene nesten ikke bagasjerom?

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer naturligvis ikke unna VW Golf. Den er fortsatt målestokken i klassen og for mange kjøpere et opplagt valg. Ford Focus kom nylig i helt ny generasjon, også den med imponerende stort bagasjerom. Det er også mange andre bra biler å velge mellom her: Opel Astra har aldri vært bedre, selv om den går under radaren hos mange.

Andre? Peugeot 308, Hyundai i30, Mazda 3, Renault Megane, denne lista er virkelig lang. Skal du prøve alle før kjøp, har du mye bilkjøring foran deg!

Les vår test av Mini Countryman S E her

Dashbord med mange knapper og brytere, Kia er ikke helt med på minimalisme-bølgen mange andre bilmerker surfer på nå.

Vil naboen blir imponert?

I beste fall kan du håpe at vedkommende legger merke til at du har kjøpt ny bil. For Ceed er ikke stasjonsvognen som gjør mest utav seg.

Designet er som resten av bilen: Tungt vektet mot fornuft. Fargen på testbilen bidrar heller ikke til at den klarer å skille seg ut på noen måte.

Broom mener

Det er to måter å vurdere biler som denne på. Er du bilinteressert og velger bil med litt mer enn bare fornuft: Da kan du nok fort oppleve Ceed stasjonsvogn som dørgende kjedelig. Det er en bil, den frakter deg og mye bagasje fra A til Å og den koster ikke spesielt mye. Høres det trist ut? Ja, mange vil nok synes det.

På den andre siden: Hvis du har et budsjett på 400.000 kroner og trenger en fornuftig og rommelig familiebil, er dette en av de beste kandidatene. Det trekker naturligvis opp at den er svært godt utstyrt og i tillegg har hele syv års garanti. Kia-kvaliteten er god, her ligger det an til ukomplisert bilhold i mange år.

Fronten er den mest særpregede delen av dette designet.

Hva mener eierne?

15 Ceed-eiere har lagt inn sin vurdering av bilen i Brooms bruktbilguide. Klikk her for se om de er fornøyde – eller ikke.

Visste du at:

– Ceed selges bare i Europa og er skreddersydd for vårt marked.

– Første generasjon Ceed debuterte i 2006. Den kan du få svært billig i bruktmarkedet nå.

– Ceed er produsert i Slovakia, i det som regnes som en av Europas mest effektive bilfabrikker.

Kia Ceed SW Modell: 1,4 T-GDi Exclusive Automat Motor: 1,4-liter bensin Effekt: 140 hk /242 Nm 0-100 km/t: 9,4 sekunder Toppfart: 205 km/t Forbruk: 0,56 l/mil Bagasjerom: 625/1.694 liter Lengde x bredde x høyde: 460/180/146 cm Vekt: 1.307 kilo Pris: 384.900 kroner

Den er liten – og kåret til verdens beste flere ganger

Se video: Dette er lekker stasjonsvogn fra Kia