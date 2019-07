Det er i en uttalelse på sin egen hjemmeside Madrid-klubben kommer med svar til Barcelona.

I uttalelsen skriver klubben at Griezmann informerte dem om at han ville forlate klubben etter sesongen 14. mai. Etter møtet fikk de vite at Barcelona og Griezmann hadde hatt en avtale siden mars, like etter Juventus-kampen i Champions League, og at de hadde forhandlet siden midten av februar.

Atlético-direktør Miguel Ángel Gil og Barcelona-direktør hadde et møte torsdag. Der skal Barcelona ha uttrykt sitt ønske om å betale Griezmanns utkjøpsklausul, som ble kraftig redusert 1. juli. Men Barcelona ba om å utsette betalingen, noe Atlético var negative til.

– Responsen fra Atlético de Madrid var selvfølgelig negativ, siden vi mener FC Barcelona og spilleren har vist mangel på respekt overfor Atlético de Madrid og aller våre fans, skriver klubben i uttalelsen.

– Som konsekvens har vi i dag gitt spilleren, hans søster og agent, og hans advokat beskjed om at Antoine Griezmann, i henhold til kontrakten sin med klubben, må møte på trening neste søndag for å starte sesongoppkjøringen sammen med resten av laget.

Atlético skriver at de med uttalelsen ønsker å vise sin avsky mot både Griezmanns og Barcelonas oppførsel. Atlético mener Barcelona har brutt reglene for når man kan diskutere overganger med spillere.