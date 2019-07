Mackenzie Lueck (23) ble funnet i dalen Logan Canyon i Utah, melder politiet i delstaten torsdag kveld norsk tid.

– Jeg snakket med Mackenzies familie i morges. Enda en grusom telefonsamtale. Til tross for sorgen, håper vi at dette kan gi familien fred, sier politisjef Mike Brown i Salt Lake City Police til AP.

Funnet ble gjort over 130 kilometer fra der eiendelene hennes ble funnet i slutten av juni.

Mackenzie Lueck landet på Salt Lake City Airport etter å ha vært i bestemoren sin begravelse i California den 17. juni. Studenten satte seg inn i en bil på flyplassen som kjørte henne til en park, 20 minutter unna.

Der skal hun ha møtt en ukjent mann, som hun kjørte avgårde med. Men der sluttet alle spor etter kvinnen.

I slutten av juni ble en mann (31) siktet for kidnapping, drap og likskjending på Mackenzie.

Pågripelsen kommer etter at politiet undersøkte et hus som de mente kunne ha tilknytning til saken. Politiet uttalte også at huseieren ble ansett som «interessant» i etterforskningen.

Politiet har foreløpig ikke ytret seg om hva som kan ha vært motivet for drapet eller relasjonen mellom de to, skriver AP.