Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kjartan Waage, bekrefter overfor TV 2 i 19-tiden fredag at de sammen med Mattilsynet aksjonerer mot en gård i Hedmark.

– Vår aksjon begynte tidligere i ettermiddag, og den vil foregå et par timer mens Mattilsynet gjør sin jobb, sier operasjonslederen.

– Hauger av døde dyr

Mattilsynet opplyser til TV 2 at det har pågått en sak rundt den aktuelle gården over lengre tid, og at de 100 oksene skal hentes og slaktes. Gårdeierne har fått pålegg om å avvikle.



TV 2 har vært i kontakt med eieren av gården, som ikke ønsket å kommentere situasjonen ovenfor TV 2.



I en pressemelding skriver Mattilsynet at de har funnet flere kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården.

– Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården, skriver Mattilsynet.

De peker også på lite hygieniske forhold og dårlig orden på merking og medisinbruk, samt at dødeligheten har vært høyere enn det som er vanlig.

Da Mattilsynet var på inspeksjon i desember i fjor fant de 327 dyr, til tross for at det var registrert 471 dyr i Husdyrregisteret. Bare 105 av dem hadde øremerker.

– Av de 105 var det flere som ikke var registrert, og mange av øremerkene var gamle og sto registrert på dyr som allerede var slaktet eller selvdøde.

Klagde

De peker på at bonden har hatt mange muligheter til å rette opp i forholdene, og at pålegg fra Mattilsynet ikke har blitt fulgt opp.

Bonden har tidligere klagd vedtaket inn til Mattilsynets hovedkontor, men fikk ikke medhold. Vedkommende fikk heller ikke medhold i Tingretten.

Mattilsynet opplyser at for at de resterende 250 dyrene på gården ikke skal lide frem til de blir avlivet, har de pålagt bonden at en person med kunnskap om dyrehold skal ta seg av det videre stellet av dyrene.