VIF - Bodø/Glimt 6-0

Etter en tung periode, har det virkelig løsnet for VIF igjen. Etter 4-1-seier over Haugesund forrige helg, ble det en råsterk 6-0-seier over tabelltoer Bodø/Glimt fredag kveld.

Ronny Deilas gutter sprudlet offensivt og score fire mål i løpet av den første halvtimen. 21-åringen Aron Dønnum scoret to på rad, før Bård Finne og Matthías Vilhjálmsson fulgte opp. Herolind Shala ordnet 5-0 i sluttminuttene mens Chidera Ejuke la på til 6-0 på overtid.

– Glimt ser ut til å være totalt i koma. Det er utrolig underholdende å se Vålerenga spille fotball om dagen. Med disse to seirene er de plutselig med igjen. Det har alt å si for Deilas prosjekt og om de får denne medaljen de så gjerne vil ha, konstaterte Jesper Mathisen i FotballXtra-studio og la til:

– Med tre mål på to kamper, er Aron Dønnum virkelig i ferd med å få sitt gjennombrudd.

Også Ivar Hoff hentet frem lovordene.

– Jeg er veldig imponert. Nå er de på det nivået vi vet de har potensial for. Molde og RBK har nok en bedre stall, men VIF bør ta medalje i årets serie, det er det ingen tvil om. Det burde de tatt i fjor også, men de har ikke fått det til på flere år, sa Hoff.

Etter kamp var det en smørblid Ronny Deila som lot seg intervjue.

– Det var en fantastisk kamp. Vi var gode fra start til slutt. Disiplinerte. Steinhard jobbing. Bodø/Glimt er gode, så vi måtte forsvare oss bra for å vinne i dag. Det ble en forsvarskamp med enormt flotte angrep og kontringer. Gutta bød på seg selv offensivt. Nei, enda flere av de dagene her, sa en stolt Deila til Eurosport.

For sesongens store overraskelse, Bodø/Glimt, var dette en uvant smell. Men er det begynnelsen på nedturen?

– Jeg sa tidlig at jeg trodde de kom til å være ustabile, men jeg tror nå de er mer robuste. Alle går på en smell. Jeg tror Glimt tar medalje til slutt, sa Ole Martin Årst.