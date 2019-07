Drømmescoring holdt ikke for Molde i Skien: – Det er jo futsal inne i sekstenmeteren!

Molde gikk mot tre viktige poeng i toppkampen mot Odd, men få minutter før slutt dukket Torgeir Børven opp og sikret ett poeng for hjemmelaget.

Bortelaget var best i første omgang og gikk til pause med 2-0 etter scoring av Leke James og et strålende lagmål som til slutt ble signer Ohi.

Men i andre omgang våknet hjemmelaget, og tre minutter ut i omgangen reduserte Fredrik Nordkvelle. Odd skapte ikke all verdens med muligheter, men med tre minutter igjen på klokka utlignet Torgeir Børven. Dermed ble det poengdeling i Skien. Børven var naturlig nok fornøyd med at Odd klarte å komme tilbake.

– Jeg tenkte bare at den ballen måtte inn. Det er en veldig godt slått corner, og jeg får gå opp alene, og da skal det være scoring.

– Det er sterkt å komme tilbake i andre omgang og få med seg poeng. Vi viser at vi har nivået inne når vi bestemmer oss for det. Vi kjører de i andre omgang, og hadde fortjent å vinne, men første omgang viser at hvis vi ikke er på tå hev får vi bank, sier Børven til TV 2 etter kampen.

– Selvfølgelig kan vi vinne gull. Vi er helt der oppe enda, så hvorfor ikke. Det er opp til oss.

Også Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var fornøyd med det laget presterte etter pause.

– Vi er gode frem til vi slipper inn et merkelig mål, så er vi svake resten av første omgang, men vi gjøre en veldig god andre omgang. Vi viser at vi er et topplag, og derfor er det deilig at vi i alle fall får poeng. Slik vi spiller andre omgang kan vi vinne gull, sier Odd-treneren.

Keepertabbe og drømmescoring

Det var Odd og Kitolano som fikk kampens første sjanse, men etter 21 minutter kom i stedet 1-0 andre veien. Leke James fikk ballen på hjørnet av sekstenmeteren og rykket seg forbi Fredrik Semb Berge. James banket til fra nesten død vinkel, og ballen føk inn i Odd-målet mellom hendene til Sondre Rossbach. En kjempetabbe av Odd-keeperen.

– Leke James elsker å leke, og det gjør han i Skien nå. Fantastisk prestasjon. Men det skuddet skal Rossbach ta, sa Ole Martin Aarst om målet i FotballXtra-studio.

Bare seks minutter stod det 2-0 til bortelaget. Et strålende Molde-angrep endte med at Haraldseid trillet til Ohi, som på åpent mål enkelt satte inn Moldes andre mål.

– For en scoring. Det er samhandling og teknikk. Det er så vakkert, og det er så flott spill. Odd-spillerne står bare og ser på. For meg er kanskje dette den fineste scoringen i Eliteserien så langt, sa Aarst.