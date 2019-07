Rust på undersiden av bilen er den nye store utfordringen for norske bileiere. Understellsrust har riktig nok i lange tider vært et velkjent problem, men eksperter Broom har snakket med forteller at saltrust på understell har blitt mye verre etter at Vegvesenet begynte å bruke flytende salt.

Vinteren 2017/18 ble det brukt 325.000 tonn salt på norske veier, mot 231.000 tonn vinteren før. Hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet er de viktigste argumentene for bruken av salt. Vegvesenet sier det slik:

– Saltet bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg etter snøvær. Bar veg vil normalt gi bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en veg med snø- eller isdekke.

Rust får «godgjøre seg» uforstyrret

– Økende bruk av salt bidrar til store rustproblemer for bileierne. De siste årene har dette forverret seg kraftig, spesielt etter at det har blitt mer og mer vanlig å bruke flytende salt:

– Ja, vi har de siste årene sett en voldsom forverring av understellsrust på bilene. Dette kommer først og fremst av kombinasjonen av flytende salt og økende tildekking av understellet med diverse plastdeksler og plater.

I flytende form trenger denne saltløsningen inn overalt, og får ligge og «godgjøre seg» uforstyrret bak plastdekslene, sier Per og Thomas Kristiansen i Kampen Saga Antirust i Oslo.

Bedriften har hatt rustbehandling som arbeidsområde siden begynnelsen av 1980-tallet, da Per startet opp. Senere har junior overtatt rattet, men senior er fortsatt høyst aktiv i den daglige driften.

– Bak alle plastdekslene får rusten gode arbeidsforhold, forteller Thomas (t.v.) og Per Kristiansen. Foto: Frank Williksen

Mer aggressivt salt

– Kan man ikke løse dette problemet med underspyling når man vasker bilen?

– Nei, dette blir ikke borte ved underspyling. Saltet blir liggende, og fortsetter å gjøre jobben sin bak plastdekslene. Vi ser dette godt når vi skal rustbeskytte en bil på undersiden. Den største forskjellen fra tidligere, er at vi nå bruker mer tid på demontering av deksler enn på selve sprøytejobben.

Denne ekstrajobben er helt nødvendig dersom resultatet skal bli bra. Rustbehandling uten slik demontering er helt bortkastet, understreker de to.

– Det gjør ikke saken bedre at dette saltet er mer aggressivt enn det som vanligvis ble brukt før.

Bedre beskyttelse før

– Dessuten brukes det så store mengder av det at saltet bokstavelig talt flyter på kjørebanen. Det sprøytes også ved flere varmegrader dersom det er usikkert om temperaturen vil synke snart.

Selv ved 5-6 minusgrader opplever du nå at veien er våt, med en dam av salt her og der, sier Per Kristiansen.

– Men er ikke bilene rustbeskyttet fra fabrikk?

– Dette var nok langt bedre tidligere. Det handler mest om litt flekkvis sprøyting og tildekking av sveiseskjøter. I stedet dekker man til med plater og deksler først og fremst for å få ned forbruk og utslipp. Igjen er det viktig å være klar over hvor lite marked Norge faktisk er.

Slik unngår du rustskader på bilen din

Store forskjeller geografisk

– I Tyskland, som betyr vesentlig mer for trender i bilindustrien, saltes det ikke særlig mye, men med høye hastigheter blir forbruksreduksjon desto viktigere, legger Thomas Kristiansen til.

Det saltes ikke like mye over hele Norge. Salt gir størst effekt der det er mest trafikk. Det betyr at mye at det i Sør-Norge, og spesielt det sentrale østlandsområdet, saltes flittig. Dette er også svært synlig på bilparken:

– Ja, vi ser veldig lett forskjell på biler som kommer nordfra, og biler som har gått i Oslo-området. Om bilene er like gamle, vil forskjellen i omfang av rustangrep kunne være helt opp til 10-15 år, og det er ingen tvil om at det er denne saltlaken som gjør det så ille som det er nå, sier Per og Thomas Kristiansen.

– Er det noen tommelfingerregel for hvor ofte man bør rustbeskytte bilen?

– Det er smart å spandere dette rundt hvert tredje år fra bilen er ny. Da har man brukbar kontroll. Vi vet at når vi får inn biler som er bare 6-7 år gamle, så vil det være rustangrep i varierende grad – og da er vi allerede sent ute for å få bukt med disse, slutter de to.

Nå bør du ta grep - saltet kan koste deg tusenvis av kroner

