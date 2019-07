Ber Edvald og Kristoff utfordre Super-Sagan

Tourmanager: Sett opp ditt lag her

Siden Peter Sagan stod på startstreken i sitt første Tour de France i 2012, har slovaken vunnet den grønne poengtrøyen 6 av 7 ganger. Vinner han for sjuende gang går han forbi Erik Zabel, og blir alene den med flest grønne trøyer i Tour de France-historien.

Det eneste unntaket var da 29-åringen ble kastet ut av rittet i 2017 etter en albue mot Mark Cavendish.

Så det er kanskje ikke så rart at de fleste tror og forventer at slovaken skal vinne igjen. TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad har likevel sett svakhetstegn hos Sagan denne sesongen og mener blant annet to nordmenn bør forsøke å gå for den grønne.

– Ingen er uslåelige. Sagan har vært OK nå inn mot Tour de France, og han kjørte bra i Sveits rundt, men han har vært noe svakere i år enn tidligere. Han slet seg til mål i fjor. Hadde jeg vært en type som Edvald eller Kristoff, hadde jeg sett på mulighetene, sier Kaggestad.

Mener Edvald har muligheten

Han mener spesielt Boasson Hagen og Dimension Data burde gitt det et realt forsøk.

– Det koster krefter å prøve, men særlig for en type som Edvald som går i brudd er det mulig. Hadde jeg vært Dimension Data hadde jeg vært offensiv og forsøkt å gå for de innlagte spurtene. Jeg mener han kan ha muligheter hvis han er offensiv og går for det, men jeg tror ikke han gjør det. Dimension Data satser på etappeseiere, og de skal mene at det tar for mye krefter å prøve seg på den grønne trøya.

Det er nemlig ventet at Boasson Hagen skal være opptrekker for Giacomo Nizzolo på de flate etappene, noe hovedpersonen selv har bekreftet til TV 2. Boasson Hagen vil få sine muligheter på de litt hardere etappene.

– Gjør han en opptrekksjobb for Nizzolo vinner han ikke etapper, men han kan komme inn topp femten og få poeng. Det ideelle for han hadde vært om han fikk kjøre for seg selv i spurtene. Trekker han opp Nizzolo glipper det automatisk noen poeng i spurtene. Man må ta alle mulighetene man kan hvis man skal slå Sagan eller Michael Matthews.

Kaggestad mener også Kristoff kan ha mulighet til å kjempe i toppen av poengkonkurransen.

– Han ble nummer to i fjor, og det er ikke sikkert det blir avgjort før i Paris. Det er absolutt mulig, men da må han gå for de innlagte spurtene. Jeg tror han er godt nok trent til at det er noe han gå for. Det hadde vært fantastisk gøy om han hadde prøvd på det, i tillegg til målet om å vinne en etappe. Såpass offensive kan de være.