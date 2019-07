Manchester United har allerede sikret seg Daniel James og Aaron Wan-Bissaka, men Ole Gunnar Solskjær går langt i å bekrefte at det blir gjort flere kjøp denne sommeren.

– Vi har vært smarte og gode på markedet, fått inn de rette spillerne og vi jobber med én sak eller to til. Vi ønsker hele tiden å forbedre stallen, og hele sommeren har jeg snakket med Joel Glazer, Ed Woodward og rekrutterings- og analysefolkene. Jeg må si at jeg er veldig godt fornøyd. Jeg har støtte fra klubben, og vi har fått inn de vi vil ha nå. Sannsynligvis kommer det noen flere inn, sier Manchester United-manager til MUTV.

Premier League-klubbenes overgangsvindu stenger 8. august.

Ifølge Manchester Evening News har Leicester avslått et bud på 750 millioner kroner fra Manchester United for midtstopper Harry Maguire. Lokalaisen nevner også midtbanespillerne Bruno Fernandes fra Sporting CP og Sean Longstaff fra Newcastle som spillere Solskjær ønsker seg.

– Dette er både et langsiktig og kortsiktig prosjekt, for vi kan ikke bare tenke tre år frem i tid. Vi har kortsiktige mål også, sier United-manageren.

Solskjær er strålende fornøyd med de to siste kjøpene, høyrebacken Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace og lyvingen Daniel James fra Swansea.

– I denne klubben ønsker supportere, trenere og lagkamerater å ha spillere som får deg til å sitte ytterst på setekanten. Begge har X-faktor, og de er ydmyke, fine personer som er sultne og i starten av karrieren. Jeg er sikker på at fansen vil bli fornøyd med å se spillerne å bli bedre her. Nå er det opp til spillerne å vise hva de er gode for. Vi forventer ikke at de skal ta oss med storm fra første dag, men de kommer til å utvikle seg til å bli viktige og gode Manchester United-spillere, sier Ole Gunnar Solskjær.

Daniel James skal allerede ha satt sitt preg på United-treningene.

– De må være seg selv og vise at de er her for å ta plassen til andre, for det er slik vi skaper konkurranse. Aaron har ikke blitt med oss denne uken, men Daniel har allerede satt standarden på trening når det kommer til arbeidskapasitet og holdning. Det er en glede å se, sier Solskjær.

Søndag reiser Manchester United til Australia for treningskamper mot Perth Glory og Leeds, som begge sendes på TV 2 Sport Premium og Sumo.