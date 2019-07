Det skriver Cyclingtips.com.

29-åringen har i tillegg til å bli australsk mester i landeveissykling to ganger, også vunnet to OL-sølv på bane.

Bobridge er dømt på fire punkter for å ha solgt totalt 301 ecstasy-piller til Alex McGregor i tidsperioden mars til august 2017. Også McGregor er tidligere syklist.

Problemene for duoen oppstod da McGregor forsøkte å selge pillene videre til sivilpoliti på en nattklubb.

– Han har tatt dårlige valg. Han gjorde et feil valg, og da må man ta konsekvensene av handlingene sine, sa tidligere lagkamerat av Bobridge, Rohan Dennis, på en pressekonferanse i dag. Dennis er en del av Bahrain-Merida-laget under årets Tour de France.

Bobridge nektet for anklagene mot ham, og sa at det var McGregor som hadde solgt han pillene til personlig forbruk. 29-åringens advokat sa i retten denne uken at Bobridge fortsatt nektet for anklagene, men at han hadde slitt siden han la opp i 2016.

Aktor i saken mente på sin side at Bobridge og McGregor drev en business som var ment å vokse.

– Hadde det ikke vært for McGregors inkompetanse som dealer hadde Bobridges narkovirksomhet utvilsomt fortsatt i fremtiden, slo aktor Joel Grinceri fast.

Bobridge er nå dømt til totalt fire år og seks måneder fengsel. McGregor ble på sin side dømt til 18 måneders delvis betinget fengsel i fjor, men dommen hans ble redusert etter at han bidro med bevis mot Bobridge.