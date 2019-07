Twente bekrefter at de har kommet til enighet med Fiorentina om et nytt lån av den norske kantspilleren Rafik Zekhnini.

Nederlenderne lånte den tidligere Odd-vingen hele forrige sesong, der noterte seg for seks mål og fire målgivende på 29 kamper i alle turneringer. Twente vant serien enkelt og rykket opp til Eredivisie.

– Det er en utrolig god følelse å være her igjen. Forrige sesong hadde jeg et utrolig flott år med flotte minner, og jeg lærte mye. Å bli seriemester med Twente var spesielt, og det blir ekstra spesielt å spille på det høyeste nivået. Jeg ser frem til å ikle meg drakten igjen og møte guttene. Jeg trives virkelig, sier Zekhnini til klubbens nettsider.

Zekhnini ble hentet til Fiorentina sommeren 2017, men unggutten har ikke slått til i Italia. Våren 2018 var han utlånt til Rosenborg.

Twente-direktør Ted van Leeuwen forteller om krevende forhandlinger med Fiorentina for å komme til enighet om en ny låneavtale.

– Men tålmodigheten har endelig betalt seg. Vi er veldig fornøyd med å ha ham på plass. Rafik har fortsatt en lang vei å gå, men han har allerede klart å spille på et høyt nivå. Det handler fortsatt om utvikling for ham, og Fiorentina har innsett at Twente er den beste muligheten hans, sier van Leeuwen.

– Vi kjenner Rafik, og vi har ekspertisen og erfaringen til at han skal få utvikle seg optimalt. Rafik har også hjulpet til med å gi Fiorentina beskjed om at han kun ville til Twente, fortsetter direktøren