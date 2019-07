Det finnes veldig mange fine biler i Norge. Biler det er lagt ned mye penger, tid og arbeidsinnsats i. Det handles inn nye deler, det sveises, lakkeres, overhales og trekkes om. Målet er å få bilen like fin som da den forlot fabrikken. Eller kanskje enda litt finere og enda litt bedre.

Ganske ofte også med personlige modifiseringer. Kanskje i form av mer motor, et annet ratt, større felger med lavprofildekk og andre ting.

Men det aller beste er kanskje om man kommer over en pen bil som har gått lite og som er pent behandlet. De som har den opprinnelige originale historien prentet inn i detaljene.

Kanskje i form av et lite klistremerke på bakruten etter en ferietur til Geiranger på 70-tallet. Den lille skrapen på bakskjermen som kom da et uvørent barnebarn kjørte inn i bilen ned sykkelen sin, eller den bitte lille, nesten usynlige bulken i støtfangeren bak fra den gangen en nærsynt farfar kom i skade for å rygge borti den med den gamle Folkevogna.

Bilen er så godt som ny – selv etter 45 år! Faksimile fra finn.no

3.990 kilometer på 45 år!

Disse bilene er som tidsmaskiner. Det er noe eget og ekte over dem. De har sjel og en egen aura. Og de er sjeldne – men innimellom dukker det opp noen helt unike eksemplarer. Slik som Ford Consulen du ser på disse bildene. Den skal ha gått under 4.000 (!) kilometer på 45 år! Og den ligger til salgs på finn.no nå.

Dette er jo slikt som pirrer nysgjerrigheten. Det må jo være en historie bak bilen med den uvanlig lave kilometerstanden?

Vi har en telefon til selgeren for å sjekke...

– Hei det er Kenneth, svarer en blid stemme i andre enden.

– Hei Kenneth, Benny fra Broom her. Jeg ser at du har en ganske spesiell Ford Consul til salgs. Her må det da ligge en god historie bak?

– Ja, absolutt. Bilen ble i sin tid kjøpt av en godt voksen mann, hos Ford-forhandleren på Hønefoss. Denne mannen hadde allerede en Ford, en 17 M tror jeg, og det var denne bilen han fortsatte å bruke. Antagelig for å "spare" litt på den nye og fine bilen. Han syntes rett og slett den var for fin til å brukes. Den ble tatt ut av garasjen kun ved helt spesielle anledninger og når været var fint.

– Årene gikk. Det samme gjorde 17 M-en, mens Consulen ble stående. Da den i 1981 ble levert på service, hadde den gått bare 2.500 kilometer, forteller Kenneth.

Ingen tvil. Dette er en Ford Consul L. Faksimile fra finn.no

Ford-familie

Det forklarer jo den lave kilometerstanden. Men gamle menn dør jo etter hvert. Det gjorde Consul-eieren også. Bilen endte etter hvert opp hos en Ford-forhandler.

– De fikk tak i bilen og hadde den i rundt 10 år. Også der ble den lite brukt, men sto mest lagret. Den har også hatt en annen eier i Ford-miljøet, før jeg og min bror – vi har den sammen – fikk tak i den, forklarer Kenneth videre.

– Dere har heller ikke kjørt så mye med den?

– He, he... Nei, det kan du trygt si. Jeg tror det har blitt 16 kilometer de siste 9 årene, sier han.

Kenneth her nemlig et par andre Ford-klassikere også, som brukes langt flittigere. En rød 1965 modell 12 M Coupe og en gullfarget Ford Granada 2,8 Ghia fra 1978. Mens kona kjører en Ford Focus og Kenneth selv en Transit Connect – så Consulen har hatt godt selskap av andre artsfrender, om ikke annet.

– Hvordan er tilstanden på Consulen da – er det noe rust, for eksempel?

– Nei, nei, nei – er du gal? Denne er rustfri, det kan jeg love deg. Innvendig er den helt, helt strøken og også utvendig er den uvanlig fin og selvfølgelig original og urørt. Det eneste er at bagasjelokket kan ha vært omlakkert en gang for lenge, lenge siden. For om man ser bilen i et helt spesielt sollys, kan man kanskje ane en ørliten fargeforskjell. Men ellers helt tipp-topp, forsikrer den trivelige selgeren.

– Men alle som driver med bil vet jo at de trenger å brukes jevnlig. Det har jo ikke skjedd med denne, så den trenger et mindre ettersyn på bremsene, forklarer han.

Hvem skulle tro at dette ble verdens mest solgte bil..?

For Consul er og var fine biler. Dette er et originalt reklamebilde fra tidlig på 70-tallet.

Åpen for seriøse bud

Han forteller også at det har vært vanskelig å prissette bilen.

– Ja det har vært litt utfordrende. Bilen er jo unik med sin lave kilometerstand og ellers helt originale og urørte tilstand. Det finnes ikke mange slike biler, om noen i det hele tatt. Prisen er satt til 155.000 kroner. Det bør i utgangspunktet ikke være noen upris. Det har vært en del henvendelser på den, men ikke noe, enn så lenge, som har resultert i noe salg.

– Å annonsere den i utlandet er jo en mulighet. For eksempel i Tyskland, eller kanskje England også ville trolig gitt raskere salg. Men det hadde jo vært hyggelig om den ble i Norge også. Det er liksom her den hører hjemme, synes jeg, sier Kenneth.

– Så her er det ikke bare å komme med et skambud og bli Ford-eier i en fei?

– He, he... Absolutt ikke. Bilen må ikke selges. Jeg kan godt ta vare på den en stund til, verdien blir ikke mindre, mener Kenneth.

– Men er man seriøst interessert så er man velkommen il å komme med fornuftige og seriøse bud. Aller helst etter at man har sett den og ved selvsyn har sett hva dette er. Skambud på SMS og mail er jeg overhodet ikke interessert i, avslutter han.

