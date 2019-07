En natt da moren lyttet ved Bjørn-Runes (22) dør, hørte hun hvordan sønnen holdt pusten

Han presiserer at man ikke nødvendigvis har søvnapné om man er overvektig, og at også normalvektige kan få alvorlig søvnapné.

– Som å sove med promille

Med søvnapné opplever man en oppvåkning hver gang man slutter å puste. Ifølge Holmedahl blir søvnen ekstremt forstyrret hver natt.

– Man kan sove i åtte til ni timer og våkne med hodepine og en følelse av å være utslitt. Mange som er udiagnostisert tror det er vanlig, sier overlegen.

Han sammenligner det med å våkne etter en kveld med alkohol.

– Morgenen etter 0,8 til én i promille har man litt av de samme symptomene som en med søvnapné har. Det er fordi man har flere pustestans når man er påvirket av alkohol, sier Holmedahl.

– I alkoholrus kan vi som friske oppleve ti til 15 pustestans i snitt, så da opplever vi litt av det de med søvnapné opplever hver eneste gang de sover.

Fikk ikke ta lappen

Selv har Bjørn-Rune aldri lagt merke til at han har hatt noe problem. Han har blitt sliten på jobb, men antok at det hadde med overvekten å gjøre. Hver gang han har satt seg i ro har han segnet om.

– Med en gang jeg kom hjem etter turen til legen satt jeg meg i sofaen og gråt. Og så sovnet jeg. Jeg våknet på sofaen og tenkte: «Dette blir et rent helvete, dette kommer ikke til å gå», sier Bjørn-Rune.

– Jeg har aldri skjønt at det er fordi jeg ikke har sovet ordentlig ut. Jeg sov med masken den første natta, og jeg har aldri følt meg mer uthvilt og kvikk. Det var som om jeg hadde gått tur i ett år og endelig få sove.

I tillegg til å føle seg uthvilt kom det enda en følelse snikende – skam.

– Jeg tenkte «dette har jeg gjort mot meg selv». Det var forferdelig å tenke at jeg skulle leve med masken. Jeg var stum i flere dager.

PARTNERE: Bjørn-Rune gir kompisen John Marco Sletten mye av æren for vekttapet. Foto: Privat

Legen estimerte at det kom til å ta tre til fem år å bli kvitt søvnapneen for Bjørn-Rune, som på daværende tidspunkt veide 141 kilo.

Og han kunne bare glemme å ta lastebillappen som han hadde tenkt å kjøre opp til noen måneder senere.

Redd for å sovne inn

For Bjørn-Rune var det et nederlag å begynne med søvnmaske i en alder av 21 år. Én kveld rakk han ikke komme seg hjem, og bestemte seg for å sove hos en kompis.

– Jeg fikk ikke sove på flere timer fordi jeg var så redd for å ikke våkne. Da skjønte jeg at jeg jeg måtte gjøre noe selv, og at jeg trengte hjelp for å komme meg dit jeg ville, sier Bjørn-Rune.

Via en kompis fikk han kontakt med John Marco Sletten, som hjalp Bjørn-Rune med å sette opp en kostholdsplan. Etter to måneder kom han i gang.

– Jeg endret kosthold helt, og måtte venne meg til å spise det samme over lang tid. Da jeg begynte i mai gikk jeg ned ti kilo den første måneden.

Kjøpte ny bil

Da han var hos legen i februar fikk han beskjed om at han var i risiko for å miste førerkortet, i tillegg til at han ikke fikk kjøre opp til lastebillappen. Etter den første vektnedgangen, i juni 2018, kjøpte han seg derfor en ny bil for å holde motivasjonen oppe.

– Jeg er glad i bil, og det gikk jo inn på meg at jeg kunne miste sertifikatet. Så det ble fjorårets motivasjon, også bestemte jeg meg for at motivasjonen videre skulle være å bruke shorts og t-skjorte sommeren 2019, sier Bjørn-Rune.

I oktober, åtte måneder etter diagnosen, hadde Bjørn-Rune kontrolltime hos legen. Da hadde han gått ned 22 kilo.

– Legen skjønte ingenting, hun var veldig overrasket. Og hun var veldig glad for at jeg hadde tatt sykdommen så alvorlig.

I starten av desember får han vite at han får godkjent legeattest, og at de tillater han å kjøre opp til C og CE-førerkort.

^ FRISK: Bjørn-Rune da han fikk diagnosen, og rundt tiden for friskmelding. Foto: Privat

Friskmeldt

Julaften gikk Bjørn-Rune på ny på vekta. Den viste at han hadde gått ned 30 kilo siden han begynte å endre kostholdet sitt i mai.

– I april tok jeg C og CE-førerkortet med én dags mellomrom. Prosessen som skulle ta tre til fem år greide jeg på under ett år, forteller han.

Bekreftelsen kom for noen uker siden, den 26. juni. Da tok han en ny søvnregistreringstime.

– Legen ringte meg og spurte om jeg var klar. Så sa hun at jeg var 100 prosent friskmeldt, og at historien min skal tas med til andre pasienter for motivasjon. Jeg hadde null registrerte pustestopp og en frisk kropp, sier Bjørn-Rune.

22-åringen er nå i fast jobb, og smilende glad for at han kan pakke bort søvnutstyret og levere det tilbake til sykehuset.

– Jeg tenkte bare på hvordan det ville vært for familien og venner hvis jeg gikk bort. Det er takket være vennekretsen og John Marco at jeg sitter her i dag.