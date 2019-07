Andreas Pereira har forlenget kontrakten med Manchester United frem til juli 2023 med opsjon på ytterligere ett år, bekrefter Old Trafford-klubben på sine nettsider.

– Andreas er enda en spiller som er kommet gjennom akademiet og vet hva det betyr å spille for Manchester United. Han kom fra et annet land, men forsto raskt verdiene det medfører å spille i denne klubben, og det er ikke noe han tar for gitt, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Kort tid senere bekreftet Manchester United at også den unge forsvarsspilleren Axel Tuanzebe har forlenget avtalen frem til sommeren 2022 med opsjon på enda ett år.

Tuanzebe var forrige sesong utlånt til Aston Villa, som rykket opp til Premier League etter å ha slått Derby i playoff-finalen.

Pereira, som er født i Belgia, men har valgt å spille landslagsfotball for sitt fars hjemland Brasil, har vært i United siden han kom til akademiet fra PSV sommeren 2011.

– Jeg har vært så lenge i Manchester at jeg regner byen og klubben som mitt hjem, og jeg er ekstremt glad for å fortsette karrieren min her. Manageren har vist stor tro på meg, og jeg kan ikke vente på å starte den nye sesongen under hans ledelse, sier mannen med én landskamp for Brasil.

Forrige sesong spilte han 23 kamper, 15 av dem i Premier League. Andreas Pereira noterte seg for én ligascoring.

– Andreas er blitt en viktig spiller i stallen med sin energi og innsats på midtbanen. Han jobber uten stopp hver eneste dag på trening, har en bra karakter og vet hva som skal til for å fortsette utviklingen, sier Solskjær.

Under tiden i Manchester United har Andreas Pereira vært utlånt til La Liga-klubbene Granada og Valencia.

Pereira og Tuanzebe føyer seg i rekken av Phil Jones, Chris Smalling, Ashley Young, Juan Mata og senest Marcus Rashford over spillere som har forlenget kontrakten etter at Solskjær erstattet José Mourinho i desember.